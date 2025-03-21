中年好聲音 3丨劉洋雄壯聲線唱女人歌惹兩極反應 周國豐：你太用力
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《中年好聲音 3》本周日(23日)播出一集，是16強晉身14強的1對1PK下半場，賽制是按照上回合分數將參賽者分成上、下弦，得分高的上弦參賽者，除抽籤決定出場次序，更可任意挑選下弦參賽者進行PK，高分者直接晉級，另一位則暫時跌入「中年危機區」，本回合將淘汰 2 名參賽者。
阮慧珊挑戰王菲經典
本回合主題為「偶像之歌」，剩下的上、 下弦參賽者及演出歌單如下:上弦—劉洋《我最親愛的》(原唱：張惠妹)、張與辰《怎樣》(原唱：戴佩妮)、善玥 澄《存.不存在》(原唱：袁婭維)、占士丁丁《You Raise Me Up》(原唱：Josh Groban)；下弦—羅逸軒《空凳》(原唱：夏韶聲)、阮慧珊《開到荼蘼》(原唱：王菲)、王鄭浚仁《Take On Me》(原唱：A-ha)及趙浚承《玉蝴蝶》(原唱：謝霆鋒)。
劉洋雄壯聲線唱女人歌周國豐：你太用力
至於向來是頂頭熱門之一的劉洋，這次超深情獻唱《我最親愛的》竟惹來極兩極反應，正評的有肥媽：「完全係接收到佢嗰種問候人嘅感覺，我真係直情入咗你個心入面」和東東：「劉洋好犀利，佢無論唱功同埋感情嘅投遞都非常厲害」;略帶批評的則有張佳添：「你曝露咗少少弱點，假音唔係你最強嘅地方」及周國豐:「呢首歌你太用力，劉洋呢個版本就我而言可以再溫婉啲，如果你做埋呢個部分，咁我覺得個分就可以推到好高。」
羅逸軒獻唱《空凳》變粵語殘片
今集出名要求高的周國豐，成了「評語 MVP」，給出大量抵死啜核 Comment，例如點評羅逸軒獻唱的《空凳》時，他竟以粵語殘片形容影片，相當爆笑。周國豐：「成首歌好似睇緊部粵語殘片個男主角要嘔血咁樣，你嘅感情係幾真摯，但慢鏡又點樣真摯呢?」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期