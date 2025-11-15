中年好聲音3演唱會｜劉洋扮肥版陸小鳳勁爆笑 趙浚承爆肌騷六嚿腹肌畫面震撼！

《中年好聲音3》演唱會精華將於明晚（16日）播出，一眾「中三生」在早前7月舉行的演唱會上造型破格，驚喜連場！當中季軍劉洋犧牲色相，驚變「肥版陸小鳳」更自爆情傷致肥原因，場面爆笑；而趙浚承、占士丁丁等更大騷苦練多時的六嚿腹肌，究竟現場氣氛有幾熱烈？