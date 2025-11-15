中年好聲音3演唱會｜劉洋扮肥版陸小鳳勁爆笑 趙浚承爆肌騷六嚿腹肌畫面震撼！
《中年好聲音3》演唱會精華將於明晚（16日）播出，一眾「中三生」在早前7月舉行的演唱會上造型破格，驚喜連場！當中季軍劉洋犧牲色相，驚變「肥版陸小鳳」更自爆情傷致肥原因，場面爆笑；而趙浚承、占士丁丁等更大騷苦練多時的六嚿腹肌，究竟現場氣氛有幾熱烈？
劉洋驚變「肥版陸小鳳」 自爆情傷靠食燒鵝療傷
全晚最爆笑的環節，必定是「中年大俠都是這樣失戀的」。季軍劉洋化身成「劉小鳳」，與扮演「鄭英雄」的鄭浚承一同登場，大俠造型已令觀眾眼前一亮。當鄭浚承好奇追問「劉小鳳」為何身材變得如此肥胖時，劉洋竟搞笑回應：「我愛的人離開我，後來喜愛食燒鵝就變成這個樣子。」神回應引發全場爆笑！其後劉洋更以「劉小鳳」造型獻唱英文金曲《Without You》，充滿反差萌。及後李金凱亦以「楊過」造型現身，並自稱「凱兒」，與眾人互動，笑料百出。
趙浚承占士丁丁爆肌敬禮 六嚿腹肌震撼全場
演唱會另一焦點，絕對是趙浚承、占士丁丁、羅逸軒、陸東成、陳溢光及李創偉六位型男帶來的勁歌熱舞《失憶諒解備忘錄》。他們為演出下足苦功，在台上大方騷肌，其中趙浚承、羅逸軒和占士丁丁更大晒苦練已久的六嚿腹肌，健碩身形展露無遺，引來全場觀眾尖叫聲不斷。而被封為「顏值擔當」的李創偉亦不遑多讓，跳唱期間大騷強勁麒麟臂，男性魅力爆棚，讓現場氣氛推至最高點，觀眾紛紛拍爛手掌。
中三生童年回憶返晒嚟 劉洋再扮胖虎夾Band
除了武俠世界，一班「中三生」更走入動畫世界大玩Cosplay，勾起集體童年回憶。張與辰戴上眼鏡扮演「大雄」，王鄭浚仁化身「小夫」，而劉洋則戴上超短冬菇頭假髮，完美還原「胖虎」造型，最後由高瘦版的占士丁丁飾演「多啦A夢」壓軸登場。四人組成限定樂隊，合唱披頭四的經典作品，期間劉洋更即場彈奏木結他，以「夾Band」形式為這個環節劃上歡樂句號，場面溫馨又有趣。
中年好聲音3大合唱溫馨作結 演唱會圓滿落幕
演唱會由「中3」八強選手黃博、張與辰、劉洋、李金凱、趙浚承、占士丁丁、陳芷盈及王鄭浚仁獻唱《We will rock you》揭開序幕，強勁節拍瞬間炒熱氣氛。經過一連串精彩的個人及團體演出後，最後由一眾《中年好聲音3》歌手家族成員大合唱《最好不過》，在溫馨感人的歌聲中，為整個演唱會畫上了完美句號，為觀眾帶來一個難忘的晚上。
