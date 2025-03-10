中年好聲音3｜劉洋勇奪96分最高分 網民竟嫌1個致命缺點：唔會buy佢

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，還有音樂女神海兒和陳曉東擔任嘉賓評審，昨晚（9日）一集更邀請了音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。當中劉洋唱《一千個傷心的理由》勇奪96分最高分，雖然拎到好成績，但網民嫌他1個缺點⋯⋯