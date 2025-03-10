中年好聲音3｜劉洋勇奪96分最高分 網民竟嫌1個致命缺點：唔會buy佢
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《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，還有音樂女神海兒和陳曉東擔任嘉賓評審，昨晚（9日）一集更邀請了音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。當中劉洋唱《一千個傷心的理由》勇奪96分最高分，雖然拎到好成績，但網民嫌他1個缺點⋯⋯
海兒激讚「感情與技巧完美混合體」
周國豐指歌曲結構簡單，加上歌詞重覆，極考劉洋如何演繹出感情、歌唱技巧的層次感：「對於作為評審，最正係我哋好多時睇參賽者表演，會戥佢驚、戥佢擔心，但剛才嗰3分幾鐘對我嚟講，係享受緊一個表演者嘅表演咁，根本唔覺得比賽緊。」海兒激讚為「感情與技巧的完美混合體」：「我唔覺得佢係想做一啲技巧出嚟譁眾取寵，或特登咇感情出嚟令大家感受啲咩，好純粹去唱心中所想。佢唱咁澎湃嘅歌，我都唔會覺得太多，仲會想聽下一首、再下一首！」
向來感性的肥媽則讚他如同演員投入角色一樣，唱出當中的感情：「用心唱歌係感動到對方，理解歌詞而去投入，而唔係話一定要畀人飛過先唱得到，好似拍戲投入角色，你係做到出嚟。」
網民嫌他1個缺點：看不到明顯進步
雖然5位評審一致地給出高分數，但賽後討論，網民嫌他1個缺點：「劉洋是很會唱，這點無庸置疑，但唱到現在，根本就沒有驚喜也看不到明顯的進步，but 評審就是 buy 他！挑戰他唱華語以外的歌曲，丁丁做得到，他就做不到嗎？」
網民批唔唱廣東歌
不少網民亦指：「從來冇驚喜！演繹永遠一樣！」、「少少變化都冇，睇到有d悶囉，希望佢下次可以加入少少新意啦」、「佢一日唔唱廣東歌，我一日都唔會buy佢」。
圖片來源：TVB、中年好聲音3 - 粉絲討論區@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期