中年好聲音3｜劉洋黃洛妍唱虐心情歌 被張佳添指似「史力加談戀愛」
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劉洋在《中年好聲音3》中表現突出，多次獲得高分並奪得MVP殊榮。在《中年好聲音3》最新一集，劉洋孖《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍大騷鐵肺唱功，更被笑指似「史力加談戀愛」！
劉洋被指似「史力加談戀愛」
至於同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點，肥媽：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」，張佳添：「佢一對住女仔唱歌時，好似史力加談戀愛咁。」
對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。至於森美，則自封是劉洋粉，並謂很期待現場看他唱live：「我好渴望live睇佢一次，呢個組合辛苦嘅地方，係因為感覺到兩個都有實力，所以大家都要搵個位放柔番係困難嘅。」
「聲夢合唱」歌單公佈
《中年好聲音 3》本周日（20日）本回合主題是「聲夢合唱」，10 位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱。演出歌單如下：
|參賽者組合
|歌曲名稱
|原唱者
|發行年份
|劉洋（42歲）／黃洛妍（27歲）
|你那麼愛她
|李聖傑 & 林隆璇
|2005
|陳芷盈（38歲）／何晉樂（28歲）
|誰明浪子心
|王傑
|1989
|王鄭浚仁（38歲）／趙小婷（24歲）
|美麗的神話
|孫楠 & 韓紅
|2005
|李金凱（38歲）／冼靖峰（26歲）
|甲乙丙丁
|許志安、張學友、鄭中基
|1998
|占士丁丁（39歲）／劉芷君（17歲）
|Endless Love
|Lionel Richie & Diana Ross
|1981
|曹越（37歲）／詹天文（19歲）
|我不離開
|戴愛玲
|2015
|趙浚承（38歲）／潘靜文（27歲）
|你最珍貴
|張學友 & 高慧君
|1998
|張與辰（39歲）／姚焯菲（18歲）
|許願
|古巨基 & 梁詠琪
|1999
|黃博（36歲）／林智樂（21歲）
|來夜方長
|蘇永康 &陳潔儀
|1999
|善玥澄（35歲）／彭家賢（28歲）
|芳華絕代
|梅艷芳 & 張國榮
|2002
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期