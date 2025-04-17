中年好聲音3｜劉洋黃洛妍唱虐心情歌 被張佳添指似「史力加談戀愛」

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劉洋在《中年好聲音3》中表現突出，多次獲得高分並奪得MVP殊榮。在《中年好聲音3》最新一集，劉洋孖《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍大騷鐵肺唱功，更被笑指似「史力加談戀愛」！

劉洋被指似「史力加談戀愛」

至於同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點，肥媽：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」，張佳添：「佢一對住女仔唱歌時，好似史力加談戀愛咁。」

對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。至於森美，則自封是劉洋粉，並謂很期待現場看他唱live：「我好渴望live睇佢一次，呢個組合辛苦嘅地方，係因為感覺到兩個都有實力，所以大家都要搵個位放柔番係困難嘅。」

中年好聲音3 劉洋 至於同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點（圖片來源：TVB）
至於同有「大魔王」美名、被譽「大炮型組合」的劉洋及Janees，則意外因為劉洋的怕醜搶去了評審們注意及焦點（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 劉洋 二人合唱虐心情歌（圖片來源：TVB）
二人合唱虐心情歌（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 劉洋 肥媽：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」（圖片來源：TVB）
肥媽：「劉洋有啲怕醜，佢都唔夠膽直視Janees，唔好怕醜啦，捉住隻手喇嘛」（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 劉洋 對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。（圖片來源：TVB）
對嚇至僵直的劉洋看不過眼的婉婉，最後更索性教劉洋應如何拖女仔，場面搞笑。（圖片來源：TVB）

「聲夢合唱」歌單公佈

中年好聲音 3》本周日（20日）本回合主題是「聲夢合唱」，10 位參賽者將各自與一名「聲夢」畢業生合唱。演出歌單如下：

參賽者組合 歌曲名稱 原唱者 發行年份
劉洋（42歲）／黃洛妍（27歲） 你那麼愛她 李聖傑 & 林隆璇 2005
陳芷盈（38歲）／何晉樂（28歲） 誰明浪子心 王傑 1989
王鄭浚仁（38歲）／趙小婷（24歲） 美麗的神話 孫楠 & 韓紅 2005
李金凱（38歲）／冼靖峰（26歲） 甲乙丙丁 許志安、張學友、鄭中基 1998
占士丁丁（39歲）／劉芷君（17歲） Endless Love Lionel Richie & Diana Ross 1981
曹越（37歲）／詹天文（19歲） 我不離開 戴愛玲 2015
趙浚承（38歲）／潘靜文（27歲） 你最珍貴 張學友 & 高慧君 1998
張與辰（39歲）／姚焯菲（18歲） 許願 古巨基 & 梁詠琪 1999
黃博（36歲）／林智樂（21歲） 來夜方長 蘇永康 &陳潔儀 1999
善玥澄（35歲）／彭家賢（28歲） 芳華絕代 梅艷芳 & 張國榮 2002

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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