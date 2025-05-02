中年好聲音3｜占士丁丁再挑戰經典廣東情歌 張佳添超滿意：今日我係冧嘅！

TVB《中年好聲音3》賽事正進入白熱化階段，今個回合以「經典情歌」為主題，8位參賽者都各出奇謀爭取7強席位。繼上集已經登場嘅4位選手強勢表現奪高分後，本周日（4日）將會繼續播出精彩嘅賽事，將於今集出場嘅占士丁丁更會為觀眾帶來驚喜演出，兼獲評判連環大讚！