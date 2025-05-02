中年好聲音3｜占士丁丁再挑戰經典廣東情歌 張佳添超滿意：今日我係冧嘅！
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TVB《中年好聲音3》賽事正進入白熱化階段，今個回合以「經典情歌」為主題，8位參賽者都各出奇謀爭取7強席位。繼上集已經登場嘅4位選手強勢表現奪高分後，本周日（4日）將會繼續播出精彩嘅賽事，將於今集出場嘅占士丁丁更會為觀眾帶來驚喜演出，兼獲評判連環大讚！
中年好聲音3｜占士丁丁再挑戰廣東歌
由於頭四名參賽者黃博、張與辰、劉洋及陳芷盈的累積分數已拋離其餘四位參賽者一大截，是集焦點主要集中於榜尾的占士丁丁、王鄭浚仁及趙浚承如何出盡全力爭入7強。之前憑獻唱張學友經典歌曲《李香蘭》而贏盡好評的丁丁，這次再次揀選張學友的經典情歌《妳的名字我的姓氏》應戰，結果獲一致肯定唱廣東歌比唱英文歌更出色。
中年好聲音3｜張佳添：你每次唱張學友都唔會令我哋失望
張佳添笑言，作為男人的他也忍不住聽到好冧：「事實證明，你每次唱張學友都唔會令我哋失望。比起你開頭唱《李香蘭》，你真係開始發揮到你嘅廣東話，我有時直情唔記得咗原來你係唔識廣東話。我好少聽男人唱情歌係冧嘅，今日我係冧嘅。」肥媽：「佢唱到一半我已經開始眼紅，同埋Feel到佢個感情，由一個完全唔識中文嘅人去唱，要去表達呢個感情係好難好難。歌曲係世界語言，只有唱到感情係最緊要嘅，我覺得佢觸動到我。」王馨平：「雖然佢可能唔係好知道歌詞嘅意思，但somehow佢處理嗰啲字時，有畀到我一啲驚喜，原來有啲廣東字可以咁唱架喎，我好appreciate。」
《中年好聲音3》第14回合「經典情歌」歌單：
- 黃博《追》（原唱：張國榮）
- 李金凱《今生今世》（原唱：張國榮）
- 陳芷盈《戀愛預告》（原唱：陳百強）
- 劉洋《愛我還是他》（原唱：陶喆）
- 張與辰《愛，很簡單》（原唱：陶喆）
- 趙浚承《Forever Love》（原唱：王力宏）
- 占士丁丁《妳的名字我的姓氏》（原唱：張學友）
- 王鄭浚仁《I Will Always Love You》（原唱：Whitney Houston）
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期