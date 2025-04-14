中年好聲音3丨占士丁丁獲第二高分 阿Lam高舉拇指讚好 網民：唱出男子氣概

《中年好聲音3》昨晚（13日）的「林子祥金曲之夜」，最高分由「女大魔王」黃博的Blues Rock風《這一個夜》以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，黃博已第三次獲得此獎項。第二高分嘅占士丁丁同樣獲洗版式好評，雖然係外國人，不懂得廣東話，但獻唱《真的漢子》能真正唱出男子氣概！