中年好聲音3丨占士丁丁獲第二高分 阿Lam高舉拇指讚好 網民：唱出男子氣概

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《中年好聲音3》昨晚（13日）的「林子祥金曲之夜」，最高分由「女大魔王」黃博的Blues Rock風《這一個夜》以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，黃博已第三次獲得此獎項。第二高分嘅占士丁丁同樣獲洗版式好評，雖然係外國人，不懂得廣東話，但獻唱《真的漢子》能真正唱出男子氣概！

張佳添以「人歌合一」激讚黃博

阿Lam對於黃博演出給予極高評價，更公開邀請她將來一起同台合唱：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博的演出：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿Lam嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」五位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」評論未講完，肥媽已拿起膠水樽裝作「爆樽」動作，最有趣是向來斯文正經的海兒加入戰團：「畀多支你。」周國豐笑稱似在女子監獄現場，十分爆笑！

中年好聲音3 占士丁丁 五位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」（圖片來源：TVB）
五位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 黃博唱《這一個夜》奪99分天花板分數。（圖片來源：TVB）
黃博唱《這一個夜》奪99分天花板分數。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 聽到老婆拎咁高分！老公好激動（圖片來源：TVB）
聽到老婆拎咁高分！老公好激動（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 黃博的Blues Rock風《這一個夜》以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，黃博已第三次獲得此獎項。（圖片來源：TVB）
黃博的Blues Rock風《這一個夜》以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，黃博已第三次獲得此獎項。（圖片來源：TVB）

占士丁丁獲第二高分95分

另一個耀眼演出，絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁（Dan James），獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績，期間大晒beat box技能之餘，更自設英文rapping環節，成功揮低多位魔王級參賽者，連阿Lam也高舉拇指讚好，並以英文點評：「我喜歡你的風格，你唱歌的力道恰到好處，真棒。」海兒直言廣東話是世上最難的語言：「咁快嘅歌詞，都背得咁熟，仲要唱到自己style，喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇，真係truly amazing！」肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」

中年好聲音3 占士丁丁 占士丁丁唱《真的漢子》。（圖片來源：TVB）
占士丁丁唱《真的漢子》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 期間大晒beat box兼英文rapping環節。（圖片來源：TVB）
期間大晒beat box兼英文rapping環節。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 阿Lam舉拇指讚好！（圖片來源：TVB）
阿Lam舉拇指讚好！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁（Dan James），獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績（圖片來源：TVB）
絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁（Dan James），獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 占士丁丁 肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」（圖片來源：TVB）
肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」（圖片來源：TVB）

廣東歌難度爆表網民讚爆血脈沸騰

占士丁丁以一首高難度廣東歌《真的漢子》震撼全場，網友紛紛激動評論，稱這首歌本身已是極具挑戰，歌詞密集且需強烈態度演繹，而由一位不諳廣東話的外籍歌手詮釋，更顯瘋狂。表演中融入了beatbox、rap與觀眾互動，網友形容：「正到黐線！我喺屋企睇都睇到勁投入血脈沸騰！！」盛讚其全面的舞台表現力。
網友對丁丁的表現讚不絕口，認為即使他作為外國人不懂廣東話，卻能將歌曲中的男子氣概淋漓盡致地展現出來，令人折服。更有網友表示：「一直很佩服丁丁，廣東話真的不容易學，還需要速成更加艱難，但每次都能感覺到他付出很多心血去學去練。」對他為掌握廣東話付出的努力深感敬佩。

占士丁丁坦言日夜苦練追夢

占士丁丁親自回覆網友留言，表達感激：「多謝你哋對我嘅支持同鼓勵！ 我揀呢隻歌嘅時候都問自己🎤【一個英國佬，究竟點樣唱《真的漢子》？】你睇過我之前嘅李香蘭，愛是永恆，可能一直覺得我未夠好。但係，你有冇見過一個決心*「死都要唱好廣東歌」* 嘅英國佬？我真係日又唱，夜又唱，可能發夢都唱緊 😅 因為其實啲字真係好難！！ 所以好多謝你哋俾我肯定，所以我有信心繼續完成我呢個「死都要學好唱廣東話」嘅不可能夢想！ 😄」他坦言廣東話學習不易，但對實現夢想的堅持讓他無懼挑戰。

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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