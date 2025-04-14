中年好聲音3丨占士丁丁獲第二高分 阿Lam高舉拇指讚好 網民：唱出男子氣概
張佳添以「人歌合一」激讚黃博
阿Lam對於黃博演出給予極高評價，更公開邀請她將來一起同台合唱：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博的演出：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿Lam嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」五位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」評論未講完，肥媽已拿起膠水樽裝作「爆樽」動作，最有趣是向來斯文正經的海兒加入戰團：「畀多支你。」周國豐笑稱似在女子監獄現場，十分爆笑！
占士丁丁獲第二高分95分
另一個耀眼演出，絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁（Dan James），獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績，期間大晒beat box技能之餘，更自設英文rapping環節，成功揮低多位魔王級參賽者，連阿Lam也高舉拇指讚好，並以英文點評：「我喜歡你的風格，你唱歌的力道恰到好處，真棒。」海兒直言廣東話是世上最難的語言：「咁快嘅歌詞，都背得咁熟，仲要唱到自己style，喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇，真係truly amazing！」肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」
廣東歌難度爆表網民讚爆血脈沸騰
占士丁丁以一首高難度廣東歌《真的漢子》震撼全場，網友紛紛激動評論，稱這首歌本身已是極具挑戰，歌詞密集且需強烈態度演繹，而由一位不諳廣東話的外籍歌手詮釋，更顯瘋狂。表演中融入了beatbox、rap與觀眾互動，網友形容：「正到黐線！我喺屋企睇都睇到勁投入血脈沸騰！！」盛讚其全面的舞台表現力。
網友對丁丁的表現讚不絕口，認為即使他作為外國人不懂廣東話，卻能將歌曲中的男子氣概淋漓盡致地展現出來，令人折服。更有網友表示：「一直很佩服丁丁，廣東話真的不容易學，還需要速成更加艱難，但每次都能感覺到他付出很多心血去學去練。」對他為掌握廣東話付出的努力深感敬佩。
占士丁丁坦言日夜苦練追夢
占士丁丁親自回覆網友留言，表達感激：「多謝你哋對我嘅支持同鼓勵！ 我揀呢隻歌嘅時候都問自己🎤【一個英國佬，究竟點樣唱《真的漢子》？】你睇過我之前嘅李香蘭，愛是永恆，可能一直覺得我未夠好。但係，你有冇見過一個決心*「死都要唱好廣東歌」* 嘅英國佬？我真係日又唱，夜又唱，可能發夢都唱緊 😅 因為其實啲字真係好難！！ 所以好多謝你哋俾我肯定，所以我有信心繼續完成我呢個「死都要學好唱廣東話」嘅不可能夢想！ 😄」他坦言廣東話學習不易，但對實現夢想的堅持讓他無懼挑戰。