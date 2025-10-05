中年好聲音3三強獻唱國慶MV｜AI製作近90個人物超震撼 驚見神秘女醫生結尾現身！

《中年好聲音3》三強黃博、張與辰及劉洋合體有新搞作！為賀國慶及中秋，TVB誠意呈獻三人重新演繹的《如願》MV，據悉製作耗時逾三個月，以AI技術生成近90個人物，場面極震撼；MV結尾更有神秘人驚喜客串，究竟是誰？