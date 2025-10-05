中年好聲音3三強獻唱國慶MV｜AI製作近90個人物超震撼 驚見神秘女醫生結尾現身！
《中年好聲音3》三強黃博、張與辰及劉洋合體有新搞作！為賀國慶及中秋，TVB誠意呈獻三人重新演繹的《如願》MV，據悉製作耗時逾三個月，以AI技術生成近90個人物，場面極震撼；MV結尾更有神秘人驚喜客串，究竟是誰？
TVB耗時三個月打造《如願》MV AI生成近90人物畫面震撼
為慶祝國慶七十六周年及迎接中秋佳節，TVB特意邀請《中年好聲音3》冠軍黃博、亞軍張與辰及季軍劉洋，攜手重新演繹歌曲《如願》並拍攝MV。整個MV以「心在・家在 共創未來」為主題，將於中秋節當日（10月6日）下午五時五十五分於翡翠台首播。據悉，為突顯國家繁榮發展，TVB品牌傳播科團隊耗時超過三個月，利用嶄新AI技術，勾勒出航天科技、高端工業及醫藥生物科技等宏大場面，更生成了接近90位橫跨老、中、青三代的虛擬人物，細膩描繪人與人之間的互動與「傳承」精神，其中一幕小女孩獲母親綁鞋帶，到長大後為年邁母親綁鞋帶的畫面，前後呼應，寓意深遠。
製作人吳子峯親解構思：「承接上一代嘅努力」
MV統籌製作負責人吳子峯受訪時，親自解構了MV背後「家國天下」的宏大訊息。他坦言，希望透過MV傳達一個核心思想，就是承接上一代的辛勤付出，才有今天順遂的道路。他更直接表示：「因為上一代嘅努力，我哋今日嘅路先可以咁暢順，所以希望大家睇完呢個MV之後，趁中秋佳節返屋企同家人團圓一下，聊表心意。」吳子峯強調，MV中不少畫面都充滿連貫性，旨在突顯家與國的緊密聯繫，透過溫馨的人情味畫面，呼籲觀眾珍惜與家人的團聚時光。
MV彩蛋曝光！AI Sammi壓軸登場客串醫生Look
除了動人畫面與三位歌手的悅耳歌聲，MV的另一大亮點，就是在結尾埋藏了一個驚喜彩蛋！這位神秘的客串嘉賓，正是在綜藝節目《健康新聞報道》中出道的AI Sammi。今次她以一身專業的醫生造型亮相，為MV增添不少話題性。TVB此舉顯然是希望借助黃博、張與辰、劉洋三位高人氣歌手的影響力，再結合AI Sammi的新鮮感，全面引爆線上線下討論度，將「團結團聚團圓」的正能量訊息傳播給更廣泛的觀眾群。
