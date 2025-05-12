中年好聲音3｜張智霖評黃博一句「我愛你」惹爭議 網民鬧爆「史上最廢評判」
《中年好聲音3》張智霖被轟評語空洞
黃博在《中年好聲音3登峯之戰》總決賽中，先後獻唱了《If I Ain’t Got You》、《站在高崗上》和《沒有你還是愛你》，在她唱完《If I Ain’t Got You》後，就獲嘉賓評審張智霖大讚：「無話可說，黃博我愛你！」這番說話惹來網民極大不滿，直指他：「講完等於冇講」、「講完都唔知佢講咩」、「廢up，得一句I love u」、「唔識講嘢！用『我愛你』來遮醜」、「佢講嘢口窒窒，詞窮！」、「好求其講幾句」等，有網民更形容張智霖為「史上最廢評判」、「最廢世一評判」、「垃圾評判」，認為他連基本的音樂知識都不具備：「根本佢自己唱歌都唔係特別好，又點可以畀到評語人」、「5線譜都唔知識唔識看」。
張智霖偏心黃博？賽果公平性受質疑
不少網民認為張智霖在評分上明顯偏袒黃博，質疑比賽結果有「內定」之嫌。有人指出，黃博的表現雖好，但其他參賽者如刘洋的演出更勝一籌，張智霖卻對黃博過分讚賞，甚至給予高分：「唱到走晒音都比20分」，有留言就表示：「依條友肯定係高層派嚟派分畀黃博啦」、「太明顯偏心黃博」、「可能幕後時識咗好耐，唔公平」等。網民普遍認為張智霖不適合擔任評審，批評他「唱又唱唔過啲參賽者，評論又詞窮」，更直指「他回來的原因是因為要拍新劇璀璨之城」。張智霖的評語更被指毫無建設性，對參賽者進步毫無幫助：「如果參賽者想係你身上得到評語去進步就仆街！」
張智霖計劃今年內與黃博推出合唱歌
黃博在比賽中一度表現失準，但評審張智霖就指她的表現是「一個唔完美又完美」，又直言溺愛黃博，賽後他解釋指演唱者不需要每一個音都完美無缺，更重要的是可以觸動到大家的內心：「也就是有沒有真心去唱，今次沒有一位選手掉隊，黃博得獎是意料之中，喜出望外，大家都好好。」他續指希望和黃博在今年內合作唱一首歌，回去便會推進這件事，他說：「我也是一個中年人，我會給自己列一個年度list，寫明最想做的事情，我想這個會是其中之一。」