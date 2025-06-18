《中年好聲音3》亞軍張與辰以4字形容與同性密友Kelvin關係：已經近16年
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現年39歲的《中年好聲音3》亞軍得主張與辰，近日被指身邊有一位同性密友Kelvin，兩人更已一齊超過十年，對此張與辰就以4字形容他和Kelvin之間的關係。
《中年好聲音3》張與辰 開直播解釋與Kelvin關係
早前有報道指Kelvin一直陪伴張與辰在不同地方打拼，共同經歷了人生的多個階段。張與辰在獲獎後決定留在香港發展，而Kelvin也一直在旁協助。對此張與辰早前在直播中對粉絲解釋，指他與Kelvin是好兄弟，並且交代了粉絲後援會的資金並未落入Kelvin的口袋。
指二人係「商業夥伴」已合作近16年
張與辰日前又接受TVB訪問，再度作出澄清，並以「商業夥伴」來形容二人關係，指兩人已經合作了近16年：「以前喺馬來西亞同台灣都曾經一齊開設公司，由佢去安排我嘅工作。」他續指自己現時已簽約TVB Music Group，所以Kelvin只負責他的歌曲製作部份。
形容Kelvin係自己「好信得過嘅人」
張與辰指參加《中年好聲音3》時，他的馬來西亞親友都有來港支持他，由於完賽後要錄影不同節目、搬屋和出席不同活動，非常忙碌，於是他就特別留下Kelvin在港協助他，他說：「我係需要有一個好信得過嘅人幫手，不過佢已經返咗去，多多少少都有影響。」
歌迷會資金已交公司處理確保透明度
張與辰強調：「我哋係商業夥伴，係好信得過嘅兄弟，無咩特別關係！」而對於歌迷會資金的去向，張與辰表示，已交由公司負責處理，並聘請了核數師及會計師睇數，以確保資金有足夠的透明度。他又透露近日正在準備下月中舉行的《中聲3》八強演唱會，今次他會返到啟德決賽場地，獻唱新歌畀大家欣賞。
撰文：東方新地圖片來源：IG@victeo、FB@張與辰 Vic資料或影片來源：原文刊於新假期