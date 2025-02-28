中年好聲音3丨張與辰情感大爆發成全晚焦點 張佳添激讚：直情融化咗我
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《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，逢周日晚8點翡翠台播映。本輪是20強晉身16強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。今集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。
張與辰《一生何求》真情演唱
20強競賽以淘汰形式進行，20位參賽者將分成兩組進行上下半場競賽。按上回合「搶分戰」的分數由高分至低分排序，上下半場各有10位參賽者進行一對一PK賽，高分參賽者可以優先以暗牌形式選擇出場及對戰位置；高分者直接晉級，低分者則到中年危機區等候，每半場將淘汰2位參賽者，換言之本回合共淘汰4名參賽者。本周日（3月2日）播出一集是20強晉身16強競賽，上半場主題為「那些年我們聽過85年至94年的電台歌曲」，出戰參賽者及歌單如下：李創偉《不羈的風》、侯靜伊《最愛是誰》、陳芷盈《女人的弱點》、陳嘉琦《難得有情人》、曹越《分手總要在雨天》、張與辰《一生何求》、陸東成《你令我快樂過》、王鄭浚仁《特別的愛給特別的你》、趙浚承《流言》及劉曉昆《愛上一個不回家的人》。
「男大魔王」張與辰獲好評
評審東東對「男大魔王」張與辰激讚：「我聽第一句就明，聽第三句進入咗狀態，令到我都好感動，完全聽到晒入面種無奈，我覺得好好。」常說「Less is more」的張佳添坦言被融化：「一首簡單嘅歌，簡簡單單用個心唱就好好聽，中音至中低音嘅聲，直情融化咗我，覺得有一股能量罩咗呢間廠！」不過就對與辰一個表現有意見，「我覺得你唔XX都得」，到底添Sir說了甚麼呢？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期