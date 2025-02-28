中年好聲音3丨張與辰情感大爆發成全晚焦點 張佳添激讚：直情融化咗我

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，逢周日晚8點翡翠台播映。本輪是20強晉身16強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，音樂女神海兒載譽歸來，與陳曉東擔任嘉賓評審。今集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。