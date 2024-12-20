中年好聲音3｜曹越背景公開 演藝學院畢業兼考獲健身教練牌 IG勁多福利

《中年好聲音3》周日（22日）晚上8時30分翡翠台播映。香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到最終回，本集將有13位選手登場，歌單如下：莫健發《逝去的愛》、曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》、李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》、陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》、李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》、馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》、何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。

