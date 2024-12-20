中年好聲音3｜曹越背景公開 演藝學院畢業兼考獲健身教練牌 IG勁多福利
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《中年好聲音3》周日（22日）晚上8時30分翡翠台播映。香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到最終回，本集將有13位選手登場，歌單如下：莫健發《逝去的愛》、曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》、李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》、陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》、李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》、馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》、何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。
曹越獻唱《執迷不悔》挑戰「一燈魔咒」
任職健身教練的3燈選手曹越，因從小熱愛表演來港入讀演藝學院，畢業後曾當主持、演員等幕前工作，惟早年因疫情關係經濟受影響，遂報讀兒童心理學增值自己，並煉成今時今日周身刀，曹越說：「表演藝術同做gym共通點都係堅持，唔堅持唔知你能力有幾大、極限去到邊。」曹越在本回以普通話版《執迷不悔》，被車婉婉形容為「跳崖精選」榜首歌曲，車婉婉：「冇人唱呢首歌超越到一盞燈！」到底曹越最終能否打破「一燈宿命」？
完成60強PK賽後，共有29名選手成功晉級，而最終經評審退庭商議後，共有3名已被淘汰的選手「復活」，32強正式誕生！
曹越大騷健美身材
曹越11月亦有參加「TVB 節目巡禮 Showcase 2025 」，在云云嘅《中3》參賽者中，算是比較多曝光率嘅其中一位。曹越在其IG不時分享自己健身同唱歌嘅點滴，曹越亦曾去香港電台「港台體壇123」做健身教練教大家做運動，就吸引TVB花旦賴慰玲都有follow佢嘅IG！
圖片來源：TVB、IG@leni_cho