中年好聲音3丨曹越大露背跳唱被嫌唔夠性感 海兒親身示範派福利！
廣告
《中年好聲音3》周日晚上9點翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有音樂女神海兒以及林子祥（阿Lam）擔任嘉賓評審，見證12強晉身10強淘汰賽事。
張佳添嫌曹越表現未夠放： 你把聲線未夠sexy，硬咗少少
本輪多個演出同為耀眼，當中曹越可謂才藝大晒冷，穿著大露背裝、口咬玫瑰花登場，並邊跳flamenco dance（佛蘭明高舞）邊獻唱《活色生香》，演出令人眼前一亮。不過講到最搶Fo，必定是其超結實背肌，連車婉婉也被驚嘆：「健身教練真係唔同啲，個背肌好似同我say hello咁！」阿Lam對於曹越的演出大讚：「真係上晒身，好落力，又跳又唱，我唱呢隻歌都唔會做到咁樣。」張佳添則認為曹越表現未夠放：「你把聲線未夠sexy，硬咗少少。」肥媽聞言即幫忙「解畫」：「佢哋講嘅你未必明，我講你就會好明，你唱呢隻歌唔夠姣，你兩個麻甩佬就係想講呢個意思咋嘛！」海兒表示認同後，隨即被肥媽叫示範，想睇音樂女神海兒嫵媚獻Sing？密切留意節目啦！
而向來有唱功、有台型的趙浚承，獻唱《最愛是誰》自設吹口哨環節，不但遭原唱阿Lam點評好大膽，還直指「呢隻歌未必啱你」；張佳添亦批其「口哨演奏」令這個氣氛被破壞，到底最終趙浚承的《最愛是誰》口哨版有幾多分？節目自有分曉。
本回合主題是「林子祥金曲之夜」，12位參賽者自行揀選林子祥歌曲參賽，演出歌單如下：劉洋《男兒當自強》、善玥澄《人海中的一個你》、張與辰《誰能明白我》、羅逸軒《敢愛敢做》、劉曉昆《分分鐘需要你》、趙浚承《最愛是誰》、陳芷盈《千億個夜晚》、曹越《活色生香》、黃博《這一個夜》、占士丁丁《真的漢子》、李金凱《追憶》及王鄭浚仁《改變常改變》。按上回合累積排名分數，第一名參賽者可獲12分，第二名則獲11分，如此類推；此回合後最高10名參賽者會到「正官庄高麗蔘晉級區」，累積排名分最低2位參賽者將被淘汰，MVP可在累積排名分額外加2分。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期