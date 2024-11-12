《中年好聲音3》挑戰觀眾再賣慘 特意安排慘情個案大放送
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《中年好聲音》系列一直有網民批評製作組「賣慘」，但製作組在最新一集就特意以「有故事的人」為題，將100強入面 「有故事的人」放在同一集，參賽者包括老弱傷殘、破碎家庭，仲有頑疾康復者，引起網民熱烈討論。
《中年好聲音3》特意安排慘情個案大放送
在最新一集《中年好聲音3》，節目就以「有故事的人」為主題，特意安排多個慘情個案放在同一集，包括為亡夫參賽的80歲婆婆羅秀蘭、「抗癌勇士」任永健、「斷臂壯士」李金凱和來自破碎家庭的鍾凱瑩。一班評審都因為參賽者的故事忍不住流淚，多位「有故事的參賽者」都齊齊獲得好成績。
網民反應兩極：班評判淨係喺度聽故仔
不過網民對於今集反應兩極，有網民認為雖然上季都有參賽者賣慘情，但今季就賣得太露骨，好多參賽者都故意講故事博同情，應該將節目名改作《慘情的聲音》：「班評判自己都唔知做緊乜，淨係喺度聽故仔，邊個講得最慘就最高分，一屆不如一屆，垃圾當寶品」、「好多參賽者都出來說故事搏同情分，我不是涼薄，但覺得有點夠了！」、「聽完咁多故事，差啲以為呢個係終年好聲音」、「乜唔係歌唱比賽咩？點解有故事就可以情感勒索㗎！不知所謂！」、「爭在無人起死回生，喺棺材彈返起身追夢，希望無線搵到啦！咁收視肯定破25點」。
不過亦有網民認為慘情故事並沒有影響評審的判斷，該高分的參賽者獲高分，表現不佳的參賽者亦沒有因此而過關：「不能一概而論，我覺得啲評判說話都幾中肯，也不是所有講慘都多燈，例如：80歲羅秀蘭都係得兩燈！冇咗兩手臂的參賽者的確唱得好，值得五燈！」
最新收視出爐 證明賣慘收視高
雖然網民反應兩極，但依然沒有影響《中年好聲音3》的收視。根據最新收視報告，《中年好聲音3》最新一集獲得最高收視22.4點（146萬觀眾），再創節目開播以來最高收視，證明賣慘的確收視高！
圖片來源：TVB