中年好聲音3 李創偉

中年好聲音3丨李創偉跳唱《狂野之城》展結實胸肌 成功「激活」肥媽車婉婉

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Keith

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《中年好聲音3》周日（22日）晚上8時30分翡翠台播映，本集其中一個黃金畫面當然係李創偉deep V背心上陣，跳唱《狂野之城》，令全場熱血沸騰！

張佳添讚李創偉屬於舞台

本集最焦點選手，必定是發揮舞蹈專長、與沈震軒撞樣的3燈選手李創偉，上回挑戰情歌《到此為止》遭評審狠批揀錯歌的他，本回換上deep V背心上陣，大騷結實胸肌兼麒麟臂，獻唱經典快歌《狂野之城》大獲好評，精彩演出不但贏盡全場掌聲，更令評審肥媽和周國豐讚歎不已。主持車婉婉面對李創偉超健碩吸睛身形，按捺不住給他「愛的抱抱」，又出手做「肌肉鑑證師」試摸李創偉二頭肌，直呼：「咁攬埋去會唔會好過份？真係脹卜卜喎啲肌肉，真係犀利喎！」評審張佳添大讚李創偉屬於舞台：「聽評判講嘢有著數，叫咗你唱快歌架啦，你將真正實力展示咗出嚟，話咗畀我知你係屬於舞台。」

香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到最終回，本集將有13位選手登場，歌單如下：莫健發《逝去的愛》、曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》、李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》、陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》、李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》、馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》、何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。

中年好聲音3 李創偉 李創偉本回換上deep V背心上陣，大騷結實胸肌兼麒麟臂，獻唱經典快歌《狂野之城》大獲好評（圖片來源：TVB）
李創偉本回換上deep V背心上陣，大騷結實胸肌兼麒麟臂，獻唱經典快歌《狂野之城》大獲好評（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 好勁！（圖片來源：TVB）
好勁！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 今次揀啱歌！（圖片來源：TVB）
今次揀啱歌！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 肥媽睇到小鮮肉勁開心！（圖片來源：TVB）
肥媽睇到小鮮肉勁開心！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 主持車婉婉面對李創偉超健碩吸睛身形，按捺不住給他「愛的抱抱」（圖片來源：TVB）
主持車婉婉面對李創偉超健碩吸睛身形，按捺不住給他「愛的抱抱」（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 李創偉 坐場女士拍手叫好！（圖片來源：TVB）
坐場女士拍手叫好！（圖片來源：TVB）

同場加映：Yumi 版本《狂野之城》過2百萬View數

當時14歲Yumi（鍾柔美）曾在2021年無綫選秀比賽節目《聲夢傳奇》中跳唱郭富城的《狂野之城》，獲評判張佳添大讚是Sammi（鄭秀文）接班人及女版郭富城，可以直接出道：「佢有壓台感，Timing、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我Own咗個舞台』。Yumi得14歲，好有前途！」

中年好聲音3 李創偉 評判之一的張佳添大讚Yumi是Sammi的接班人。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》圖片）
評判之一的張佳添大讚Yumi是Sammi的接班人。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》圖片）
中年好聲音3 李創偉 張佳添指最正係灑金粉一刻，Yumi的眼神、態度、動作，令人知道她是舞台上的Star。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
張佳添指最正係灑金粉一刻，Yumi的眼神、態度、動作，令人知道她是舞台上的Star。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
中年好聲音3 李創偉 Yumi獲導師泳兒教導，在台上展現出「狂野、性感」一面。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
Yumi獲導師泳兒教導，在台上展現出「狂野、性感」一面。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

網友：睇咗最少50+次

除了張佳添外，也有不少網友大讚Yumi的表演「根本就係一個演唱會級數嘅演出」、「又一個無可限量嘅明日之星」、「睇咗最少50+次」、「閃粉灑落一刻，由冰冷AI變為熱情美人的細節轉變好有心思」、「一邊跳一邊唱都可以輕鬆駕馭到，又冇喘氣，真係超班」等等。

中年好聲音3 李創偉 伍仲衡都大讚Yumi可以出道做跳唱歌手，更邀請她和Archie擔任其音樂會嘉賓。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
伍仲衡都大讚Yumi可以出道做跳唱歌手，更邀請她和Archie擔任其音樂會嘉賓。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
中年好聲音3 李創偉 有網友大讚Yumi的表演達到演唱會級數，有2百萬View唔出奇。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
有網友大讚Yumi的表演達到演唱會級數，有2百萬View唔出奇。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
中年好聲音3 李創偉 不過Yumi話現階段都係覺得讀書最緊要，因此暫時未打算全力做歌手。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
不過Yumi話現階段都係覺得讀書最緊要，因此暫時未打算全力做歌手。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

Yumi翻唱多View過原唱

Yumi演唱《狂野之城》的影片上架約2個月，近日累計達到217萬View數（觀看次數），超越了原唱郭富城《狂野之城》官方MV的85萬View數，甚至所有版本的View數總和，雖然有網友質疑TVB「買View」，不過亦有網友反撃「翻唱多View過原唱唔罕見」，更指喜愛郭富城的人絕對不會上YouTube觀看低清版MV。

中年好聲音3 李創偉 Yumi的《狂野之城》影片上架約2個月，View已超過217萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
Yumi的《狂野之城》影片上架約2個月，View已超過217萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
中年好聲音3 李創偉 郭富城在其《狂野之城》官方MV有剝衫晒肌的演出，但MV已上架超過5年，View數只有約85萬。（圖片來源：《狂野之城》官方MV截圖）
郭富城在其《狂野之城》官方MV有剝衫晒肌的演出，但MV已上架超過5年，View數只有約85萬。（圖片來源：《狂野之城》官方MV截圖）
中年好聲音3 李創偉 而Yumi另一個大受歡迎的影片，是她在決賽當晚跳唱郭富城的《第四晚心情》，View數也有高逾76萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）
而Yumi另一個大受歡迎的影片，是她在決賽當晚跳唱郭富城的《第四晚心情》，View數也有高逾76萬。（圖片來源：TVB《聲夢傳奇》影片截圖）

鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富

鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。

中年好聲音3 李創偉 鍾柔美自小習舞，前年參加歌唱比賽獻唱《花花宇宙》贏得冠軍，當時她謙虛表示參加比賽只為攞經驗。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）
鍾柔美自小習舞，前年參加歌唱比賽獻唱《花花宇宙》贏得冠軍，當時她謙虛表示參加比賽只為攞經驗。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）
中年好聲音3 李創偉 12歲的鍾柔美比賽時正在箍牙，但無損她忘我的演出。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）
12歲的鍾柔美比賽時正在箍牙，但無損她忘我的演出。（圖片來源：紅人堂@YouTube影片截圖）

鍾柔美10歲組女團

有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy（簡稱ALBS），而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗

中年好聲音3 李創偉 只有10歲的鍾柔美（中）已有兩次組團䌞驗，幕前經驗豐富。 （圖片來源：ALBS@YouTube截圖）
只有10歲的鍾柔美（中）已有兩次組團䌞驗，幕前經驗豐富。 （圖片來源：ALBS@YouTube截圖）
中年好聲音3 李創偉 只有10歲的鍾柔美生得高大，樣子也較成熟，在女團中相當突出。（圖片來源：ALBS@YouTube截圖）
只有10歲的鍾柔美生得高大，樣子也較成熟，在女團中相當突出。（圖片來源：ALBS@YouTube截圖）
中年好聲音3 李創偉 組女團之外，鍾柔美又翻唱歌手的歌再拍MV，這首是陳奕迅的《聖誕結》，化妝後的鍾柔美完全不似只有10歲，少女味濃。（圖片來源：ALBS@YouTube影片截圖）
組女團之外，鍾柔美又翻唱歌手的歌再拍MV，這首是陳奕迅的《聖誕結》，化妝後的鍾柔美完全不似只有10歲，少女味濃。（圖片來源：ALBS@YouTube影片截圖）

拍過《城寨英雄》等多套劇集

鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗

中年好聲音3 李創偉 《城寨英雄》與男主角陳展鵬合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
《城寨英雄》與男主角陳展鵬合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
中年好聲音3 李創偉 《平安谷之詭谷傳說》與陳凱琳合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
《平安谷之詭谷傳說》與陳凱琳合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
中年好聲音3 李創偉 《與諜同謀》與李佳芯合照。（圖片來源：鍾柔美IG）
《與諜同謀》與李佳芯合照。（圖片來源：鍾柔美IG）

圖片來源：TVB、TVB《聲夢傳奇》圖片、TVB《聲夢傳奇》影片截圖、《狂野之城》官方MV截圖、紅人堂@YouTube影片截圖、ALBS@YouTube截圖、ALBS@YouTube影片截圖、鍾柔美IG

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