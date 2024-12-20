中年好聲音3丨李創偉跳唱《狂野之城》展結實胸肌 成功「激活」肥媽車婉婉
張佳添讚李創偉屬於舞台
本集最焦點選手，必定是發揮舞蹈專長、與沈震軒撞樣的3燈選手李創偉，上回挑戰情歌《到此為止》遭評審狠批揀錯歌的他，本回換上deep V背心上陣，大騷結實胸肌兼麒麟臂，獻唱經典快歌《狂野之城》大獲好評，精彩演出不但贏盡全場掌聲，更令評審肥媽和周國豐讚歎不已。主持車婉婉面對李創偉超健碩吸睛身形，按捺不住給他「愛的抱抱」，又出手做「肌肉鑑證師」試摸李創偉二頭肌，直呼：「咁攬埋去會唔會好過份？真係脹卜卜喎啲肌肉，真係犀利喎！」評審張佳添大讚李創偉屬於舞台：「聽評判講嘢有著數，叫咗你唱快歌架啦，你將真正實力展示咗出嚟，話咗畀我知你係屬於舞台。」
香港賽區、新馬區及大灣區60強PK之戰來到最終回，本集將有13位選手登場，歌單如下：莫健發《逝去的愛》、曹越《執迷不悔》、伍耀東《愛的代價》、李創偉《狂野之城》、區瑞明《What A Wonderful World》、陳溢光《假使有日能忘記》、蕭偉倫《不想獨自快樂》、李灃恩《原來你甚麼都不要》、趙浚承《突然想愛你》、蕭樺堅《留言》、馮月芊《終身美麗》、善玥澄《我真的受傷了》、何平秋《不讓我的眼淚陪我過夜》。
同場加映：Yumi 版本《狂野之城》過2百萬View數
當時14歲Yumi（鍾柔美）曾在2021年無綫選秀比賽節目《聲夢傳奇》中跳唱郭富城的《狂野之城》，獲評判張佳添大讚是Sammi（鄭秀文）接班人及女版郭富城，可以直接出道：「佢有壓台感，Timing、動作流暢度、力度全部好犀利。佢Ending嘅眼神，仲係話緊畀我哋聽：『我Own咗個舞台』。Yumi得14歲，好有前途！」
網友：睇咗最少50+次
除了張佳添外，也有不少網友大讚Yumi的表演「根本就係一個演唱會級數嘅演出」、「又一個無可限量嘅明日之星」、「睇咗最少50+次」、「閃粉灑落一刻，由冰冷AI變為熱情美人的細節轉變好有心思」、「一邊跳一邊唱都可以輕鬆駕馭到，又冇喘氣，真係超班」等等。
Yumi翻唱多View過原唱
Yumi演唱《狂野之城》的影片上架約2個月，近日累計達到217萬View數（觀看次數），超越了原唱郭富城《狂野之城》官方MV的85萬View數，甚至所有版本的View數總和，雖然有網友質疑TVB「買View」，不過亦有網友反撃「翻唱多View過原唱唔罕見」，更指喜愛郭富城的人絕對不會上YouTube觀看低清版MV。
鍾柔美12歲跳唱《花花宇宙》奪冠 幕前經驗豐富
鍾柔美Yumi透露6歲時發覺自己熱愛唱歌、跳舞，故自6歲起參加不同歌唱比賽，至今已參加超過一百場比賽，19年只有12歲的鍾柔美，參加「紅人堂」舉辦的《登堂入室歌唱比賽》，演唱陳慧琳的《花花宇宙》又唱又跳以大熱姿態奪冠。
鍾柔美10歲組女團
有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美是一名中菲混血兒，對表演充滿熱誠，曾是家燕媽媽學校的學員，並組成過組合Honey Bees，跟住薛家燕四出表演，不過鍾柔美後來退團，10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy（簡稱ALBS），而自小高頭大馬的鍾柔美站在團員當中相當突出，更曾翻唱不少歌手的歌曲並拍成MV，當時只有約10歲的Yumi相比同齡較成熟，少女味濃﹗
拍過《城寨英雄》等多套劇集
鍾柔美更有不少拍劇經驗，曾拍過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》、《與諜同謀》、《親親我好媽》等，又曾拍攝一部關注情緒病患者的微電影，與KC歐瑞偉演兩父女，當時獲歐瑞偉大讚聰明、有天份﹗