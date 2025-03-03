《中年好聲音3》李創偉出局 2次重要時刻有肥媽見證 街市出身背景公開
李創偉挑戰哥哥經典 jazz風格仍要淘汰
在「20強晉身16強淘汰戰」的第一戰中，李創偉作為第一個出場，挑戰嘅歌曲係張國榮嘅經典快歌《不羈的風》。估唔到平時跳開快歌嘅佢，今次竟然用jazz風格將前半段變成一首慢歌，評審聽完都覺得好驚喜，但分數只有80分，成為今集最低分出局！
2次重要時刻有肥媽見證
李創偉在台上分享感言時表示不會哭，希望以最歡樂最好的一面給予觀眾，豈料回到後台看回昔日海選的照片，最終仍然落下男兒淚：「記得海選時個key都揀錯，真係冇諗過自己入到圍。當入咗呢個比賽，其實聽到好多聲音『靚仔大晒架嘛』、『咪又係貪佢靚仔』，我內心更加一定要做到最好。其實預咗呢一日會嚟，所以每一次都好珍惜，好感激呢個舞台，可以喺呢個年齡、呢個時候，有一樣咁正嘅嘢畀我哋追夢。」
陳嘉琦直指「唔甘心」點應肥媽點評
至於本回主動挑戰高分選手的陳嘉琦，以8分之距輸給陳芷盈並跌入危機區，在台後分享感受時同樣感觸得激動落淚，坦言跟20年前參加歌唱比賽完全不同，更對被肥媽點評時指她自信心不足作回應：「好多人覺得我喺台上唔自信，其實唔係唔自信，我覺得係唔甘心。」又指：「依家唔當係一個比賽，係一班好朋友聚埋唱想唱嘅歌。呢屆選手確實係好犀利，亦都好值得我學習，入到20強好難得。」
李創偉係前ATV季軍人馬
他於2008年正式出道，並在2011年參加亞洲電視的選秀節目《亞洲星光大道4 跳舞吧！》，獲得季軍，隨後簽約成為亞洲電視的合約男藝人。後來轉型為模特兒，曾參與多個音樂錄影帶的拍攝，如譚嘉儀的《喜愛便一起》、溫碧霞的《只是太愛你》等。近年來，他因參加ViuTV的戀愛真人秀《阿女又戀嚟》而重新受到關注。
李創偉曾於ViuTV自爆戀同性家中開雞檔
李創偉在18歲時開始學習爵士舞，並在畢業後開設舞蹈學校，成為舞蹈教師及學校老闆。他的演藝生涯起初以舞蹈為主，在ViuTV《阿女又戀嚟》節目播出期間，李創偉一度因性取向引起廣泛關注。節目中，作為「男友候選人」的李創偉與前主播植詠珊（Cathy）配對，當被問到是否喜歡同性時，雙方均坦承曾與同性拍拖。