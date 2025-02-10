中年好聲音3｜「斷臂生命鬥士」李金凱奪MVP獲贈象牙筷子 網民熱議：好地獄
《中年好聲音3》李金凱 獲贈價值15萬古象牙筷子
現年38歲的李金凱來自雲南，在10歲時因觸碰高壓電而失去了雙臂，他在上集《中年好聲音3》中，獻唱《那些感動過人的歌》獲得了92分，令評審黃凱芹忍不住感動落淚，並在今集選他為MVP，讚其唱歌技術出色之餘，在「只能對住個咪唱」的唯一演繹方法中，也能夠轉達所有情感和技巧要求。
「生命鬥士」李金凱表示：「從未有想過我能有多麼好的成績，我只是在想走上這條路，那我就努力去走，我是個這樣的一個人。經歷再多的痛苦，我都不會哭，沒有眼淚的，但是好的音樂我會流淚、好的電影我會流淚，看到自己的偶像可能會流淚。」
網民直指獎品「好地獄」：送對筷子俾個冇手嘅人
一如以往，李金凱獲得的MVP獎品是一對特別版的古象牙筷子，不過這個獎品引起不少網民爭議，許多觀眾和網民認為對於失去雙臂的李金凱來說，這樣的獎品「好地獄」，有網民更翻出之前一集《中年好聲音3》中，製作組在慶祝新年的盆菜宴上，也曾給李金凱放置了一對筷子，到大家起筷時，李金凱得個睇字。
這次李金凱再次獲得筷子作為獎品，讓不少網民感到困惑，紛紛直指：「送對筷子俾個冇手嘅人」、「無法可收stick的一對手」、「筷子，好地獄」、「地獄MVP獎」、「送筷子，佢點用」、「X你個街，筷子點揸呀」、「太癲」、「做咩佢唔自己拎咪講感受？」、「串X佢用唔到」、「屈個盲既睇國家機密」、「崩口人忌崩口碗，大X把其他嘢可以送」、「都唔係第一次啦，上次同啲失業人士唱一事無成」等。
有網民力撐TVB：唔通要預多份獎品畀佢咩？
亦有網民力撐TVB，指李金凱可以用腳揸筷子，或者將這次獎品用作收藏：「有腳趾㗎嘛」、「佢有腳㗎嘛，都用到」、「有咩問題，見過都係冇雙手嘅人用腳攞筷子食麵」、「都係收藏品嚟嘅啫，唔係預你用嚟食飯」、「十幾萬一對筷子，你有手都唔係拎嚟食飯啦」、「餵佢嘅人都要用筷子嘅」、「應該有長期請工人服侍」、「得一個人冇手，唔通要預多份獎品畀佢咩？到時咪仲歧視」。