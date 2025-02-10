中年好聲音3｜「斷臂生命鬥士」李金凱奪MVP獲贈象牙筷子 網民熱議：好地獄

在最新一集《中年好聲音3》中，雖然「中3王菀之」陳芷盈獲得了高達97分的驚人分數，但最終評審黃凱芹（Chris）卻選擇了得到92分的李金凱作為MVP（最有價值選手），而其獲贈象牙筷子一事，更引起網民熱議。