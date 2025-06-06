中年好聲音3 ｜三屆靚聲王齊同台 精華片段曝光網民大讚「聽出耳油」
廣告
《中年好聲音3》在週日播出《中年好聲音321經典大戰》，3代《中年好聲音》成員都會齊齊出席，以組合形式合唱經典歌曲。TVB日前率先釋出由三屆「靚聲王」合唱的預告片段，瞬即掀起熱議！
《中年好聲音3》三屆靚聲王齊同台
TVB今日上載了《中年好聲音3》三屆「靚聲王」李金凱、譚輝智及羅啟豪合唱譚詠麟金曲《一首歌一個故事》的預告片段，三人齊齊以黑色西裝亮相，型格登場，全力演繹經典金曲，令網民大呼「聽出耳油」。
李金凱人氣直逼譚輝智羅啟豪
預告片一出，不少網民即在留言區熱烈討論，大讚三位「靚聲王」各有風采。當中，李金凱人氣急升，不少人都留意到他即使使用耳掛式咪高峰，依然中氣十足；譚輝智則延續一貫穩定表現，聲線迷人；而「大師兄」羅啟豪更被讚比以往更有台型，三人合體可謂火花四射。
不少觀眾紛紛留言支持：「好正呀～支持金凱！輝智同羅啟豪我都鍾意，三位都係實至名歸嘅靚聲王！」、「金凱用headset mic唱歌真係唔簡單，又要用氣又要穩，廣東歌仲難唱，勁！」、「三位都咁出色，希望日後有更多合作機會！」等，反應相當熱烈。
三屆靚聲王同台 預告片段：
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期