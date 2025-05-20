中年好聲音3｜李金凱突公開黑白照嚇窒網民 拍片交代1重要訊息要道別？

《中年好聲音3》於5月11日圓滿落幕，38歲雲南玉溪的「生命鬥士」李金凱以第四名佳績為比賽畫上句點。10歲時因觸電失去雙臂的他，憑藉無懼逆境的鬥志和療癒歌聲贏得觀眾喜愛。他感恩表示：「能得到這麼多愛，真是何德何能。我會用每一次舞台、每一首歌回報大家的支持！」