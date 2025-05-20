中年好聲音3｜李金凱突公開黑白照嚇窒網民 拍片交代1重要訊息要道別？
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《中年好聲音3》於5月11日圓滿落幕，38歲雲南玉溪的「生命鬥士」李金凱以第四名佳績為比賽畫上句點。10歲時因觸電失去雙臂的他，憑藉無懼逆境的鬥志和療癒歌聲贏得觀眾喜愛。他感恩表示：「能得到這麼多愛，真是何德何能。我會用每一次舞台、每一首歌回報大家的支持！」
李金凱《中年好聲音3》自評決賽表現 簽約TVB最想拍《愛回家》演呢個角色
《再見》短片引誤會 粉絲虛驚一場
5月17日，李金凱在社交平台上載一段影片，留言：「文字太蒼白，所以拍個視頻說想說的話。」影片開頭，他稱比賽結束後有許多話想說，隨後以黑白特效深情翻唱張震嶽作品《再見》，歌詞「我怕沒機會說再見，也許再也見不到你」讓網友擔心不已，留言「嚇死我了！」「以為你要離開！」紛紛表達不捨。
鬼馬澄清暖心承諾 未來繼續唱響舞台
唱畢，李金凱畫風一轉，笑著解釋：「《再見》只是歌名，中三比賽結束了，但我們還有很多TVB工作，可以到各地唱歌給大家聽！這個再見是再次見面的意思，你們猜對了嗎？」他以幽默方式化解誤會，網友紛紛大讚其鬼馬可愛：「整蠱高手！」「好正面，支持你！」「頑皮金凱，差點以為你要走！」他承諾未來將以更多演出回饋粉絲，令人期待。
圖片來源：IG@lijinkai1212資料或影片來源：原文刊於新假期