中年好聲音3｜李金凱真情獻唱再奪MVP 獎品變成襟章1句話盡顯極高EQ
李金凱再展高EQ發言
今晚的淘汰戰中，14強參賽者全力以赴，可惜仍有2人無緣晉級。本集MVP由評審海兒選出，當她宣布李金凱的名字時，佢就顯得一臉驚訝兼四處張望，似乎不敢相信自己又一次獲獎。與上次的象牙筷子不同，這次他獲得的是「MVP襟章」。然而，李金凱似乎對筷子情有獨鍾，脫口而出問是否還有筷子做獎品：「還有沒有多一雙筷子給我？」。旁邊的肥媽聽後即刻笑著回應：「有！當然有！」李金凱聽到有獎品「加碼」，瞬間從疑惑轉為笑臉，連聲說道：「謝謝大家！」
李金凱自言「唔係適合參加比賽嘅人」
在發表得獎感言時，李金凱謙虛表示自己「不是一個適合參加比賽的人」，但隨即話鋒一轉，用滿腔熱情喊出：「我愛TVB！我愛《中年好聲音》！我愛香港！謝謝大家！」真摯的發言感動全場，也讓觀眾感受到他對舞台的熱愛與感恩。
中年好聲音3｜李金凱真情獻唱奪96分再搞喊海兒網民4大重點分析高分原因
《中年好聲音3》昨晚（16日）播出的一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽，本集共有4位參賽者奪得9字頭亮麗分數，分別是「上弦」97分的陳芷盈《心有獨鍾》、96分的李金凱《當愛已成往事》、93分的黃博《華麗緣》，而唯一「下弦」則是跳唱《獨一無二／獨家試唱》獲得90分的劉曉昆，惟PK對手是李金凱，最終暫跌入「中年危機區」。
海兒：每次聽佢唱歌好受觸動
有「中3天使」之稱的生命鬥士李金凱，本輪獻唱《當愛已成往事》再次搞喊評審們的「水煲」，海兒和肥媽被金凱動人聲線感動得落淚，海兒拭淚後說：「成日都搞到我喊，搞到我妝化咗！每次聽佢唱歌好受觸動，佢嗰種自由係由心而發。」肥媽笑謂：「乞人憎！本來諗住紙巾唔使點用，成日話我同婉婉水煲好易著，依家側邊都著，證明你唱歌感動自己、感動到人。」東東坦言深受感動：「你唱歌種方式好真摰，係直出，享受緊、訴說緊人生經歷，我非常喜歡。」連自認冷血的周國豐都一度聽到要「咬唇」：「好喜歡一開始由嘆氣到唱第一句，連我呢啲咁冷血嘅人，我要忍住、我要咬唇！因為呢首歌本身係每一句歌詞都針拮咁樣，針拮得嚟最後又領略到人生個感悟，你唱得好好。」
網民4大重點分析金凱唱功
- 情感共鳴強烈：網民提到金凱的歌聲讓人「心揦住揦住」「眼淚只會流出來」「眼濕濕」，顯示他的演唱能深深觸動聽眾，帶來強烈的情感衝擊。
- 故事演繹出色：留言強調金凱「用唱歌來演繹故事」「演繹令人投入其中」「有血有肉的演譯」，顯示他不僅唱得好，還能通過歌聲傳達故事，讓人沉浸其中。
- 高度期待與讚賞：網民表示「好期待你的國語歌」「每期都期待」「非常好聽」，反映他們對金凱的音樂有很高期待，並對他的表現給予極高評價。
- 真摯勝過花巧：留言提到金凱的演出「不是一些靠花巧的演出」，顯示網民欣賞他真誠自然的風格，而非過分依賴技巧或炫耀的表演方式。
中年好聲音3｜「斷臂生命鬥士」李金凱獲贈象牙筷子引熱議 超高EQ回應獲大讚
《中年好聲音3》24強晉級賽中，雖然「中3王菀之」陳芷盈獲得了高達97分的驚人分數，但最終評審黃凱芹（Chris）卻選擇了得到92分的李金凱作為MVP（最有價值選手），而其獲贈象牙筷子一事，更引起網民熱議。
李金凱高EQ回應「若然收不到會更傷心」
有鑑於節目播出後引起唔少網民熱議，李金凱接受訪問時就親自回應奪MVP獲贈象牙筷子一事：「我想跟關心我的朋友們說，不用擔心，其實我會用的，然後我還能做其他的事情，我的腳功能還是比較齊全」、「因為發這個筷子好像已經成為MVP的一個傳統獎品一樣，所以說我都知道別人有，如果你不給我的話我也會很傷心的」高EQ化解「地獄禮物」事件。
網民大讚夠正面
而對於唔好嘅留言，李金凱就表示：「沒關係的，謝謝你們把我當正常人看待」更表示對於鬧自己嘅comment就唔會理會，獲唔少網民大讚夠正面：「真的非常正能量」、「心臟夠強大才說得出」、「希望多一點訪問他，真的很正面」、「這麼風趣地就解決了問題！」
《中年好聲音3》李金凱 獲贈價值15萬古象牙筷子
現年38歲的李金凱來自雲南，在10歲時因觸碰高壓電而失去了雙臂，他在上集《中年好聲音3》中，獻唱《那些感動過人的歌》獲得了92分，令評審黃凱芹忍不住感動落淚，並在今集選他為MVP，讚其唱歌技術出色之餘，在「只能對住個咪唱」的唯一演繹方法中，也能夠轉達所有情感和技巧要求。
「生命鬥士」李金凱表示：「從未有想過我能有多麼好的成績，我只是在想走上這條路，那我就努力去走，我是個這樣的一個人。經歷再多的痛苦，我都不會哭，沒有眼淚的，但是好的音樂我會流淚、好的電影我會流淚，看到自己的偶像可能會流淚。」
網民直指獎品「好地獄」：送對筷子俾個冇手嘅人
一如以往，李金凱獲得的MVP獎品是一對特別版的古象牙筷子，不過這個獎品引起不少網民爭議，許多觀眾和網民認為對於失去雙臂的李金凱來說，這樣的獎品「好地獄」，有網民更翻出之前一集《中年好聲音3》中，製作組在慶祝新年的盆菜宴上，也曾給李金凱放置了一對筷子，到大家起筷時，李金凱得個睇字。
這次李金凱再次獲得筷子作為獎品，讓不少網民感到困惑，紛紛直指：「送對筷子俾個冇手嘅人」、「無法可收stick的一對手」、「筷子，好地獄」、「地獄MVP獎」、「送筷子，佢點用」、「X你個街，筷子點揸呀」、「太癲」、「做咩佢唔自己拎咪講感受？」、「串X佢用唔到」、「屈個盲既睇國家機密」、「崩口人忌崩口碗，大X把其他嘢可以送」、「都唔係第一次啦，上次同啲失業人士唱一事無成」等。