中年好聲音3｜李金凱真情獻唱再奪MVP 獎品變成襟章1句話盡顯極高EQ

《中年好聲音3》昨晚（23日）播出14強淘汰戰下半部分，被網民譽爲「斷臂生命鬥士」嘅李金凱，今集再度就成爲MVP。不過今次李金凱收到嘅MVP獎品就換成襟章，而非早前首次奪得MVP時嘅象牙筷子，但李金凱得獎後以1句話盡顯極高EQ！