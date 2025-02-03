「中3譚校長」楊炳德音準炒車淘汰出局 網民竟嫌「foul得太遲」
「中3譚校長」楊炳德音準出事淘汰出局
因為仔仔的支持及鼓勵，選擇獻唱《愛情陷阱》的楊炳德，最終因為走板及音準問題僅獲70分被淘汰出局。雖然如此，楊炳德坦言已沒有遺憾：「從海選走到27強，其實已經係賺咗。一個從來冇參加歌唱比賽嘅人，喺咁大嘅舞台度唱咗咁多歌。我太太話：『你淘汰唔好喊喎』，我話『我唔會喊，我開心都嚟唔切，無憾㗎喇』。我好多謝呢個節目，我喺上海工作時間好長，（之前）我同仔仔溝通上好少傾到好深入嘅嘢，呢個節目令我哋兩父子關係close咗好多。」楊炳德最後還不忘公開為出年應考英國GCE A Level的阿仔打氣：「畀心機，雖然我止咗步，但你人生仲有好長（嘅路），加油！」台下的阿仔聽到，即紅著眼以口型回應「Thank You」，場面感人。
網民竟嫌楊炳德「foul得太遲」
楊炳德從100強，60強再到團戰以及導師賽，每個回合均清一色去演繹慢歌，不過今集表現大炒車，有唔少網民竟嫌楊炳德「foul得太遲」，有人發文指「首歌根本唔啱佢唱」、「Foul 蕭偉倫嗰次就應該 foul佢啦！」、「上一次應該出局了」、「比賽係咁㗎啦.一失準扣曬分就拜拜」
黃凱芹畀分太低迫質疑網民反駁：好正常
另一方面，有人不滿黃凱芹畀分太低，只給11分，認為「未至於咁差囉」，質疑黃凱芹「扣分制」有問題，但不少人反駁：「佢甩到離哂譜喎，11分好正常」、「楊炳德屬嚴重失誤，我聽到中間嗰段出晒事，翻晒車直頭無言」、「咁佢又真係唱得幾差下」。
陳溢光擺脫平凡Rock爆獻唱《黑色狂迷》驚艷評審
另一位為大家帶來驚喜的參賽者是陳溢光，形容自己經常站在暗處的溢光，為了讓大家感受到他的熱情，一改固有Image Rock爆獻唱《黑色狂迷》，獲大讚有突破。黃凱芹：「非常之唔錯，Handle得好好，你唱嗰句Everyone let’s scream 真係好到。」陳奐仁：「我覺得你唱得好好，暫時到依家，你係最精彩嘅，你最尾嘅chorus，你竟然做到細聲、輕聲再大聲番，暫時呢個比賽冇人有呢個能力，畀啲掌聲佢。」周國豐：「今日係一個好好嘅突破，令我哋知道溢光可以Rock得起。」