中年好聲音3｜第4名至第7名參賽者倉猝離場 流程太趕惹網民爭議

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《中年好聲音3》總決賽昨晚（11日）於啟德體育館圓滿舉行，由「大魔王」黃博成功奪冠；而原本呼聲甚高的趙浚承則意外出局，未能晉身三甲，爆出冷門。儘管賽果塵埃落定，仍有不少網民對整場決賽表示不滿，批評節目流程過於倉促，亦有觀眾對最後三甲名單感到失望。

決賽被批太趕時間 對參賽者零尊重

《中年好聲音3》總決賽於晚上7時45分開始，並於約10時結束。賽程劃分為兩輪，首輪由七強選手演繹「必殺歌」，再選出三位晉級最後一輪。不過，由於比賽首次於啟德體育館舉行，時間安排明顯偏緊，評審環節被壓縮，評語簡略。最受詬病的是，公布第4至第7名時，節目連主持逐一宣讀選手姓名及排名的環節也直接略過，迅速進入廣告，令觀眾難以掌握完整結果。

中年好聲音3 總決賽一公布完三強名單，未有交代其他參賽者名次，便立即轉入廣告，安排顯得倉猝（圖片來源：TVB）
總決賽一公布完三強名單，未有交代其他參賽者名次，便立即轉入廣告，安排顯得倉猝（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 連其他參賽者也未獲發言機會，整個環節草草了事。（圖片來源：TVB）
連其他參賽者也未獲發言機會，整個環節草草了事。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 賽前被視為內定冠軍的趙浚承（右2）與今晚表現略有失準的李金凱（左2）最終被淘汰，後者在台上難掩失望情緒。（圖片來源：TVB）
賽前被視為內定冠軍的趙浚承（右2）與今晚表現略有失準的李金凱（左2）最終被淘汰，後者在台上難掩失望情緒。（圖片來源：TVB）

網民：其他都唔知道第幾名

不少網民批評節目欠缺對參賽者的基本尊重：「第4名至第7名好似三甲出爐之後就消失咗，一句說話都冇機會講，反而上次王鄭都講咗成分鐘。」也有觀眾指出：「雖然上屆好似都冇公開排名，但起碼有讀出佢哋個名，叫觀眾比掌聲，四位參賽者亦有上台互動。」另有留言直言：「好唔尊重啲歌手，只知道金凱係第四名，其他人排第幾根本唔知道。」

中年好聲音3 不少網民批評節目欠缺對參賽者的基本尊重（圖片來源：中年好聲音3 - 粉絲討論區@Facebook）
不少網民批評節目欠缺對參賽者的基本尊重（圖片來源：中年好聲音3 – 粉絲討論區@Facebook）

觀眾對最後三甲感到失望

除了節目流程被批外，昨晚賽果同樣引發熱議。部分觀眾質疑黃博奪冠並非眾望所歸，反而認為劉洋當晚表現最穩定、發揮出色，更應奪冠。有網民直言：「昨晚比賽發揮最好應該係劉洋，佢攞冠軍先啱。」亦有人對冠軍選曲存疑：「第一名唱山歌有啲搞笑，唔明點解可以攞第一，TVB嘅水準真係愈嚟愈差。」

中年好聲音3 不少網民不滿三甲名次！（圖片來源：TVB）
不少網民不滿三甲名次！（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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