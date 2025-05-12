中年好聲音3｜第4名至第7名參賽者倉猝離場 流程太趕惹網民爭議
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《中年好聲音3》總決賽昨晚（11日）於啟德體育館圓滿舉行，由「大魔王」黃博成功奪冠；而原本呼聲甚高的趙浚承則意外出局，未能晉身三甲，爆出冷門。儘管賽果塵埃落定，仍有不少網民對整場決賽表示不滿，批評節目流程過於倉促，亦有觀眾對最後三甲名單感到失望。
決賽被批太趕時間 對參賽者零尊重
《中年好聲音3》總決賽於晚上7時45分開始，並於約10時結束。賽程劃分為兩輪，首輪由七強選手演繹「必殺歌」，再選出三位晉級最後一輪。不過，由於比賽首次於啟德體育館舉行，時間安排明顯偏緊，評審環節被壓縮，評語簡略。最受詬病的是，公布第4至第7名時，節目連主持逐一宣讀選手姓名及排名的環節也直接略過，迅速進入廣告，令觀眾難以掌握完整結果。
網民：其他都唔知道第幾名
不少網民批評節目欠缺對參賽者的基本尊重：「第4名至第7名好似三甲出爐之後就消失咗，一句說話都冇機會講，反而上次王鄭都講咗成分鐘。」也有觀眾指出：「雖然上屆好似都冇公開排名，但起碼有讀出佢哋個名，叫觀眾比掌聲，四位參賽者亦有上台互動。」另有留言直言：「好唔尊重啲歌手，只知道金凱係第四名，其他人排第幾根本唔知道。」
觀眾對最後三甲感到失望
除了節目流程被批外，昨晚賽果同樣引發熱議。部分觀眾質疑黃博奪冠並非眾望所歸，反而認為劉洋當晚表現最穩定、發揮出色，更應奪冠。有網民直言：「昨晚比賽發揮最好應該係劉洋，佢攞冠軍先啱。」亦有人對冠軍選曲存疑：「第一名唱山歌有啲搞笑，唔明點解可以攞第一，TVB嘅水準真係愈嚟愈差。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期