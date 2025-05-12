中年好聲音3｜第4名至第7名參賽者倉猝離場 流程太趕惹網民爭議

《中年好聲音3》總決賽昨晚（11日）於啟德體育館圓滿舉行，由「大魔王」黃博成功奪冠；而原本呼聲甚高的趙浚承則意外出局，未能晉身三甲，爆出冷門。儘管賽果塵埃落定，仍有不少網民對整場決賽表示不滿，批評節目流程過於倉促，亦有觀眾對最後三甲名單感到失望。