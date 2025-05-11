中年好聲音3決賽撞正母親節 網民「世紀抉擇」：我媽講明唔同我哋食飯
呢個情景講中好多香港人嘅心聲！5月11號晚，《中年好聲音3》決賽同母親節晚飯撞期，簡直係「世紀大抉擇」！一邊係阿媽至愛嘅節目，睇中年歌手用歌聲追夢；一邊係母親節傳統，齊齊整整同媽咪食飯。點樣可以兩全其美？網民同粉絲已經諗咗唔少創意方法，仲喺網上掀起熱話！
網民熱話：成個場都問侯他人媽媽
留言區滿滿創意同搞笑討論。一位網民興奮分享，話自己媽咪之前贏到兩張《中年好聲音3》決賽門票，母親節當晚會同媽咪去啟德體藝館，親身感受現場濃厚嘅氣氛。另一位網民則異想天開，問如果當晚去主場館睇完五月天演唱會，可唔可以憑票尾再去綜藝館睇《中年好聲音》決賽，周國豐搞笑回覆「你當我哋係咩🤣」惹來其他網民笑回：「五月天的贈品？」
亦有網民提到評審風波，話如果決賽結果同大眾期望完全唔同，特別係評審評分偏低又有高要求，估計唔只評審嘅「媽媽」會被問候：「成個場都問侯他人媽媽」，周國豐回覆「何其壯觀」。
網民：我媽已經講明唔同我哋食飯
另外，有網民話已經早一日同阿媽食飯，星期日晚直接唔約人，留畀阿媽同《中年好聲音》獨處：「我媽已經講明果晚要睇中三final,唔同我哋食飯」「酒樓應該把握機會，強調會全晚直播總決賽，一定可以吸引不少客人。」「到時大家一定要唱返首歌送給肥媽」
羅淑佩局長蒞臨主禮
TVB《中年好聲音3》決賽登峯之戰將於5月11日（星期日）晚上7時45分，假啟德體藝館隆重舉行，並邀得羅淑佩局長蒞臨主禮。屆時，逾七千名現場觀眾將親身見證《中年好聲音3》王者誕生！
決賽亮點：7強歌單率先曝光
經過多回合激戰，7強選手終於誕生，包括黃博、張與辰、劉洋、李金凱、陳芷盈、趙浚承及占士丁丁。他們的必殺歌歌單已率先曝光，令人期待：黃博將獻唱《If I Ain’t Got You》、張與辰挑戰《One Moment in Time》、劉洋演繹《輸了你贏了世界又如何》、陳芷盈帶來《小天使》、李金凱深情唱《為你我受冷風吹》、趙浚承呈獻《我》，以及占士丁丁激情演繹《海闊天空》。