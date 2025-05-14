中年好聲音3｜海兒著白色透視晚裝盡顯澎湃身形 兩大造型艷壓全場 更多花絮照流出

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身為《中年好聲音3》評審的海兒，日前先後以兩個造型現身《中年好聲音3登峯之戰》，除了開場演出的低胸戰衣外，現在有更多花絮照流出！

《中年好聲音3》海兒分享花絮照勁搶Fo

雖然《中年好聲音3》總決賽已經圓滿結束，但海兒不忘在社交網上分享當日比賽的花絮照，相中可見穿上白色低胸透視晚裝的她大曬驕人上圍，玲瓏浮凸身形讓網民都大讚她：「高貴大方」、「真心靚，好有氣質」、「靚到飛起」、「靚到好似新娘子咁樣」。

海兒 海兒分享《中年好聲音3登峯之戰》的花絮照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒分享《中年好聲音3登峯之戰》的花絮照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 當中可以見到海兒身著白色低胸透視晚裝，高貴又性感。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
當中可以見到海兒身著白色低胸透視晚裝，高貴又性感。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）

另一露肩造型同獲讚好

觀眾留意到節目正式開始時，海兒回到台下評分席，即換上另一件露肩裝，黑白配搭盡顯海兒簡約大方的一面，海兒亦有社交網曬出多張這個造型的靚相，亦令大家紛紛讚好。

海兒 海兒另一造型輕露香肩，造型簡約大方。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒另一造型輕露香肩，造型簡約大方。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 亦獲不少網民讚好。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
亦獲不少網民讚好。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）

大曬與姚焯菲、羅志祥等合照

海兒更曬出與同為評審的張智霖與小豬羅志祥合照，又與冠軍黃博、一眾評審及姚焯菲（Chantel）等人拍照，看來度過了開心又滿足的一個晚上。

海兒 海兒曬出與小豬及張智霖的合照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒曬出與小豬及張智霖的合照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 海兒又與姚焯菲合照，現年28歲的海兒一啲都睇唔出比Chantel大足十年。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒又與姚焯菲合照，現年28歲的海兒一啲都睇唔出比Chantel大足十年。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 海兒的合照對象仲有同為評審的肥媽、周國豐、張佳添及主持車婉婉。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒的合照對象仲有同為評審的肥媽、周國豐、張佳添及主持車婉婉。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 又同《中年好聲音3》冠軍黃博合照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
又同《中年好聲音3》冠軍黃博合照。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 仲有導師韋綺姍。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
仲有導師韋綺姍。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）

《中年好聲音3》海兒著低胸裝展歌喉

當晚《中年好聲音3》總決賽剛開場，海兒就空著性感低胸裝現身，行完紅地毯後，她更上台大騷歌喉，獻唱張國榮的《第一次》！

海兒 《中年好聲音3》決賽剛開場，海兒著性感低胸裝出場，大騷歌喉！（圖片來源：TVB）
《中年好聲音3》決賽剛開場，海兒著性感低胸裝出場，大騷歌喉！（圖片來源：TVB）
海兒 仲有之前行紅地毯的靚相。（圖片來源：TVB）
仲有之前行紅地毯的靚相。（圖片來源：TVB）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）

有樣有身材獲封「音樂女神」

海兒有樣有身材，而且十分有才華，從小學便開始學音樂，14歲已於第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，並已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試、八級聲樂考試，並獲得優異（Distinction）成績。

海兒專攻領域是「女高音」，擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，並在倫敦皇家音樂學院碩士畢業，因此被網民封為「音樂女神」。

海兒 現年28歲海兒擔任TVB節目《中年好聲音3》評審後，憑著高顏值和姣好身材，成為不少網民眼中新晉女神。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
現年28歲海兒擔任TVB節目《中年好聲音3》評審後，憑著高顏值和姣好身材，成為不少網民眼中新晉女神。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 海兒IG亦經常大派性感福利照，張張都靚爆鏡！（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒IG亦經常大派性感福利照，張張都靚爆鏡！（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 陳海兒有樣有身材，仲要係高材生，可謂才貌雙全！（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
陳海兒有樣有身材，仲要係高材生，可謂才貌雙全！（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 海兒更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，主攻女高音嘅佢嘅獲封為「女高音女神」！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位，主攻女高音嘅佢嘅獲封為「女高音女神」！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒 海兒嘅世一身材以及靚樣獲唔少網民like爆！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒嘅世一身材以及靚樣獲唔少網民like爆！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒 陳海兒曾晒出自己揸車的「big爆」視角靚相，獲網民Like爆。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
陳海兒曾晒出自己揸車的「big爆」視角靚相，獲網民Like爆。（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 海兒真係可以話係有樣有身材兼有實力嘅代表！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒真係可以話係有樣有身材兼有實力嘅代表！（圖片來源：ig@hedy_hoiyi）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
海兒 （圖片來源：IG@hedy_hoiyi）
（圖片來源：IG@hedy_hoiyi）

撰文：東方新地圖片來源：IG@hedy_hoiyi、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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