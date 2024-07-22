中年好聲音3 海選盤點7大焦點參賽者 空姐牛肉飯、造星3魔音都有份
盤點7大焦點參賽者
參賽者1）郭德英「空姐牛肉飯」結業 被網友嘲唱法老土
曾經在西九龍中心經營「空姐牛肉飯」的郭德英，因其獨特政見而在社會上有一定的知名度。去年4月，郭德英宣布結業，轉而投身旅行業。她在社交平台上分享了自己參加《中年好聲音3》海選的照片和影片，顯示出她對音樂的熱情未曾消減。在等待評審用餐期間，她發文表示：「等待中，頭先工作人員亦講咗話評審要食飯6點鐘再返嚟，我諗你預我要坐到八點啦」，並貼出自己吃麵包的照片。
在海選中，郭德英選擇了演唱林憶蓮的經典歌曲《難忘你》。儘管她的表演吸引了觀眾的目光，但她在社交平台上坦承對自己的表現「非常不滿意」，認為只達到平時的四、五成水平，不過仍獲評判讚音色靚，但唞氣位要改善。不過有網友笑指真人同上鏡勁大落差，非常顯老，而且唱法很老土！
參賽者2）葉小妍《造星III》被卓韻芝嫌：唔好啦！
另一位引人注目的參賽者是葉小妍，她曾在2020年參加《全民造星III》，當時以魔術師的身份參賽，自稱「我個世界係粉紅色」。當時她的表現未能令人滿意，甚至在知道自己被淘汰時當場哭泣，評判之一的卓韻芝難忍魔界級歌聲：「你令我好難受」、「唔好啦！」。這次她再次參加《中年好聲音3》，在社交平台上分享了參賽的喜悅，並引用《美少女戰士SS》的歌詞來表達她的堅持和希望。網友就指：「又出局多次」、「去完Viu又嚟TVB，無限loop」
參賽者3）TVB特約演員尤志豪 激似八兩金
TVB特約演員「蕃茄」尤志豪亦有參賽，選擇了鄭錦昌的《唐山大兄》進行演唱，不少網民指出「蕃茄」尤志豪的外貌激似八兩金。2020年曾上載翻唱歌《小黑與我》被網民一致評定係樂壇已死，希望參加節目為自己平反。尤志豪嘅演繹娛樂性十足更被伍Sir爆出一句評語:「樂壇需要你！」
參賽者4）譚輝智堂家姐唱半首就「被叮」
《中年好聲音2》亞軍譚輝智的堂家姐譚旨經報名參加第三季。譚輝智的堂家姐譚旨經指平時家庭聚會都是唱歌。譚旨經獲譚輝智鼓勵參賽。面試時譚旨經唱了張惠妹的《藍天》，但唱了半首就被叮，評判張佳添說她很有感情：「唱歌好有mood，要改善嘅地方係你練多啲你個內口腔，撐得未夠靚，同埋擅用多啲個鼻腔，你個共鳴變化會再好啲，同埋個音色會再靚啲。」
參賽者5）區瑞強弟弟神韻學到足
今次海選都有唔少藝人家屬玩埋一份，區瑞強弟弟區瑞明就係其中一位，佢演唱《What a Wonderful World》，獲得評審一致好評！更有網民都覺得佢神韻好似哥哥區瑞強，被問到點解之前冇報名《中年好聲音》第1、2季，區瑞明表示：「今次係我個女報名參加。」
參賽者6）視障參賽者朱麗萍 唱到曾志偉爆喊！
今次海選有不少有實力有熱誠嘅歌者，當中素人視障人士朱麗萍與丈夫蕭家賜參賽，朱麗萍演繹美國歌手Alicia Keys的歌曲《If I Ain’t Got You》，無綫總經理曾志偉被她的歌聲感動爆喊。
參賽者7）82歲賴群玉最年長參加者現身
首位面試嘅就係現年82歲嘅賴群玉，賴女士撐住拐杖入內見評審，佢可以話破參加者最年長紀錄，一心諗住挑戰自己嘅賴女士自爆唔聽女兒勸告，由傭人姐姐陪同嚟面試，可以話係勇氣可嘉，佢因為唔識搞音樂，所以實行清唱上陣，搏得全場掌聲。