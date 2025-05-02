中年好聲音3｜王鄭浚仁自爆係A0嚇窒海兒 曾傳出局兼曬fans私訊有暗示回應
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TVB《中年好聲音3》周日（4日）將繼續播出8強淘汰賽，今個回合以「經典情歌」為主題，力球爭取進入7強。將於今集登場嘅趙浚承嘅演唱除咗令幾位女評判聽到喊外，就連張佳添都爆笑表示差啲就相信返婚姻！
中年好聲音3｜王鄭浚仁力爭入7強席位
向來以技巧取勝的王鄭浚仁，是集獻唱《I Will Always Love You》，並繼續大曬無敵唱功，兼獲周國豐及張佳添一再給予肯定：「我哋聽到你有好靚嘅聲，你好識用聲、好有技巧。」
中年好聲音3｜王鄭浚仁自爆係A0嚇窒海兒
搞笑的是，王鄭浚仁與評審互動期間坦承自己沒有「正式拍過拖」，嚇到海兒O曬嘴兼忍唔住問：「係咪真㗎？」最後更因肥媽一句天然呆了好一陣子，場面十分搞笑！
中年好聲音3｜王鄭浚仁曾傳出局 IG有回應
人氣選手之一的王鄭浚仁被預料會出局，引發網民熱議，亦引來唔少人為佢抱不平。王鄭浚仁早前亦在社交平台貼出fans嘅私訊，表達感受，幽默自嘲：「我是從一條海豚，逐漸比到像條狗」，王鄭浚仁表示，晉級10強讓他鬆了一口氣，給自己一個大大的掌聲。他笑稱別人從容進10強，自己卻像「從一條海豚逐漸比到像條狗」，戰戰兢兢、步步驚心才拼進前10。他坦言遺憾，未能在此舞台充分展現「十八般武藝」，可能因文化差異或其他因素，未能盡情發揮。不過，他強調若能登上啟德舞台，定會不顧一切大爆發，因越大舞台他越興奮瘋狂。
《中年好聲音3》第14回合「經典情歌」歌單：
- 黃博《追》（原唱：張國榮）
- 李金凱《今生今世》（原唱：張國榮）
- 陳芷盈《戀愛預告》（原唱：陳百強）
- 劉洋《愛我還是他》（原唱：陶喆）
- 張與辰《愛，很簡單》（原唱：陶喆）
- 趙浚承《Forever Love》（原唱：王力宏）
- 占士丁丁《妳的名字我的姓氏》（原唱：張學友）
- 王鄭浚仁《I Will Always Love You》（原唱：Whitney Houston）
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@raxteh資料或影片來源：原文刊於新假期