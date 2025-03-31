中年好聲音3｜王鄭浚仁跌入危機區 支嚳儀助唱被轟拖後腿 災難級走音惹劣評
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《中年好聲音3》最新一集助力賽，眾多《中年好聲音1》嘅學員回歸比賽舞台，協助七位中3生出戰。師兄師姐嘅經驗分享本應係一大助力，支嚳儀賽前更透露為咗配合王鄭浚仁嘅「海豚王子」音色，佢特意調高咗音調。然而，賽後王鄭浚仁僅獲85分（僅比阮慧珊83分高一位），令唔少網友大感失望，直指師姐支嚳儀嘅「助力」變成「阻力」，幫倒忙嘅情況令人意外。
網友狠批支嚳儀走音嚴重 助力變阻力引熱議
網友對支嚳儀嘅表現批評不斷，認為佢需要認真回聽自己喺比賽中嘅發揮。有留言話：「支嚳儀真係要聽多次尋晚自己表現，音準唔得、多處走音、把聲刺耳、仲要Show Off唱大聲過王鄭」，直斥佢幫咗「倒」忙，劣評如潮。更有網友心痛王鄭浚仁，話：「見到浚仁全晚的表情後，我真係好心痛，點解要咁對佢，一次又一次入危險區️佢明明係一個實力唱將呀」，為呢位實力派選手抱不平。
支嚳儀被指喧賓奪主：走咗最少十個音
唔少網友覺得支嚳儀喺合唱中喧賓奪主，質疑道：「究竟邊個先係參賽者？點解成首歌變左幫人和音？仲要就佢個key…..」佢哋指出，支嚳儀喺演出中搶盡風頭，甚至仲有嚴重走音問題，「呢位支女士仲要走咗最少十個音，第2分20秒同3分01秒支女士直頭災難級走音」。網民覺得王鄭浚仁嘅和音實力原本出色，卻因支嚳儀嘅失準表現而被拖累。
TVB安排惹爭議 網友炮轟節目組整蠱
另一方面，網友懷疑TVB有意安排支嚳儀拖累王鄭浚仁，指責佢未夠資格擔任助唱角色。一位網友話：「女的唱得音準很有問題」，另一人則炮轟節目組：「節目組一定要檢討，唔啱key都要安排合唱，浚仁好慘，要唱底個key就對方」不是歌唱比賽而是整蠱。網友認為呢場助力賽嘅安排失當，令王鄭浚仁無辜受害。
圖片來源：TVB、TVB綜藝＠YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期