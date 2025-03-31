中年好聲音3｜王鄭浚仁跌入危機區 支嚳儀助唱被轟拖後腿 災難級走音惹劣評

《中年好聲音3》最新一集助力賽，眾多《中年好聲音1》嘅學員回歸比賽舞台，協助七位中3生出戰。師兄師姐嘅經驗分享本應係一大助力，支嚳儀賽前更透露為咗配合王鄭浚仁嘅「海豚王子」音色，佢特意調高咗音調。然而，賽後王鄭浚仁僅獲85分（僅比阮慧珊83分高一位），令唔少網友大感失望，直指師姐支嚳儀嘅「助力」變成「阻力」，幫倒忙嘅情況令人意外。