中年好聲音3紅白大戰｜三大魔王硬撼死亡之歌！劉洋唱到腰痛照爆高音
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今晚（24日）播出的《中年好聲音3紅白大戰》四個回合之中，最大亮點絕對是「三大魔王」挑戰「死亡之歌」的巔峯對決，「死亡之歌」顧名思義是歌唱比賽中難度＋死亡度極高、沒有相當演唱實力都不能挑戰的「死亡歌曲」。
這個回合集合了《中3》冠亞季得主傾力演出，加上三人都有「魔王」之稱，期待值爆燈。先說打頭陣獻唱《浮誇》的劉洋，雖然劉洋當日聲線沙啞，但他仍挑戰難度一再大飆高音，而且感染力及壓台感亦絲毫未受影響。笑言自己唱到腰痛的劉洋，獲得評審一致好評，肥媽：「雖然唱到腰痛，但咁都唱到呢粒音，仲要唱得咁好，真係實致名歸嘅魔王！」谷婭溦：「在這麼沙啞的情況之下，你的高音還是那麼的穩」，張佳添：「呢隻歌上山下海，臨尾基本上氣絕身亡，你基本上做到晒。」
另一男魔王張與辰，則獻唱張學友名曲《餓狼傳說》，同樣獲得評審高度評價。肥媽：「通常（啲人唱）第一句我係想死，但佢嘅第一句好靚，佢今日個狀態直情係表演嘅狀態。」谷婭溦：「非常完整嘅表演，好享受你嘅舞台，最好嘅地方係我見到你嘅進步。」聽完曾在節目中擔任自己導師的溦溦老師如此正評，張與辰忍不住公開道謝：「我一直未有機會面對面多謝溦溦老師，真係好多謝你，你幫助咗我好多，我以前一直對自己無信心。」場面感人。
面對劉洋及張與辰勢如破竹，紅隊自然要派出「女大魔頭」、《中3》冠軍黃博應戰，黃博以其特有的唱腔演繹了陳奕迅的《陀飛輪》，海兒坦言聽到「起晒雞皮」，肥媽亦讚不絕口：「其實做到（《中年好聲音》）評判係我嘅福音，因為我好享受佢哋唱歌，黃博我畀20分！（但其實節目冇計分制）」張佳添：「唔係魔頭都好難挑戰。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期