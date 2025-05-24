中年好聲音3紅白大戰｜三大魔王硬撼死亡之歌！劉洋唱到腰痛照爆高音

今晚（24日）播出的《中年好聲音3紅白大戰》四個回合之中，最大亮點絕對是「三大魔王」挑戰「死亡之歌」的巔峯對決，「死亡之歌」顧名思義是歌唱比賽中難度＋死亡度極高、沒有相當演唱實力都不能挑戰的「死亡歌曲」。