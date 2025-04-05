中年好聲音3丨譚輝智孖羅逸軒再玩唱跳 安雅希抱病上陣被指似怨婦
廣告
《中年好聲音3》熱播中，最新一集評審團有肥媽、張佳添、周國豐坐陣，再加上音樂女神海兒和回歸的關心妍，陣容非常強大。本周日播出的是「中2生助力賽」下半場，剩下7位參賽者，其中兩組最受觀眾觸目！
安雅希抱病上陣 被指「好似兩個怨婦」
今集焦點落在陳芷盈與安雅希合唱《你瞞我瞞》。兩位公認的好聲音女將默契十足，唱出獨特版本，驚艷全場。安雅希當晚抱病上陣，聲帶沙啞仍全力演出，擔心影響芷盈，唱完後感動落淚，與芷盈擁抱互相鼓勵，場面非常感人。
關心妍讚道：「你哋聲線咁唔同，混合起來竟然有『怨婦』feel，尤其芷盈嘅轉音，唔係哭腔嘅慘，blend起來似兩個怨婦好悒！」張佳添則認為安雅希失聲反而幫到芷盈：「托住畀芷盈發揮，仲將旋律唱得更靚，中間music break你哼嗰段係自己設計，真係心思滿分！」
譚輝智孖羅逸軒再唱跳周國豐卻勁唔Buy
另一亮點是羅逸軒與譚輝智合唱陳潔靈經典《白金升降機》。譚輝智跳舞向來具娛樂性，今次為師弟再展舞技，與羅逸軒跳懷舊Disco，引得肥媽和海兒大笑。
關心妍讚羅逸軒放開自己：「你同輝智好夾，唔再似比賽，係真表演，keep住呢個感覺！」不過周國豐有不同看法：「你用慢歌方式唱快歌，攻擊位全冇，呢首要夠力，你太溫暖，部升降機似有啲危險！」
圖片來源：tvb.com資料或影片來源：原文刊於新假期