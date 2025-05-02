中年好聲音3｜趙浚承唱到張佳添再相信婚姻 太太現身撐場冧爆出鏡
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TVB《中年好聲音3》周日（4日）將繼續播出8強淘汰賽，今個回合以「經典情歌」為主題，力球爭取進入7強。將於今集登場嘅趙浚承嘅演唱除咗令幾位女評判聽到喊外，就連張佳添都爆笑表示差啲就相信返婚姻！
中年好聲音3｜趙浚承搞到三位女評審又喊又笑
至於趙浚承這次表現亦給出了驚喜，未知是否愛妻難得親臨現場打氣的關係，趙浚承以超澎湃感情獻唱《Forever Love》，演繹既真摯又動人，不但令肥媽、海兒及王馨平哭成淚人，就連張佳添亦笑言因為趙浚承的演繹而開始相信婚姻，令原本哭得投入的三位女評審忍不住哈哈大笑，張佳添：「趙浚承，你差啲令我相信返婚姻，功德無量呀！你亦都令我好羨慕你，你人生裏面可以遇到一個女人，令到你咁死心塌地咁愛佢。你今日啲高音好靚、冇緊到喉嚨，同埋個能量係Powerof love，What can I say？」
中年好聲音3｜王馨平：你使出咗降龍十八掌
趙浚承嘅演唱除咗獲張佳添大讚外，就連評判王馨平都直言佢使出降龍十八掌：「你今日使出咗降龍十八掌嘅功夫，簡單真摯，中咗我心。」肥媽：「真係感覺到佢對住老婆唱嗰種真情forever love，你一唱我已同王老師講佢老婆一定喺度，你feel到佢係同緊一個人講嘢。海兒：「今次你係冇保留嘅，可能你知道（有機會）係last chance，我feel到你係為佢哋而唱。」
中年好聲音3｜趙浚承6歲兒子曝光 高顏值遺傳爸爸
趙浚承早前接受訪問時透露，自己2015年開始已經定居北京，並與太太育有一子，名為趙樂賢，目前6歲。小朋友遺傳了爸爸的高顏值。據趙浚承分享，趙樂賢出生於2019年，現年6歲，正處於活潑好動的年紀。他曾在社交媒體上載與兒子的合照，照片中可見趙樂賢眉清目秀，五官精緻，與爸爸趙浚承的高顏值如出一轍，網民紛紛留言稱讚「基因強大」、「靚仔到不得了」。趙浚承亦不吝展示對兒子的疼愛，表示與太太分工合作照顧家庭，平日由太太主力陪伴兒子，自己則負責陪伴玩樂及教導。
《中年好聲音3》第14回合「經典情歌」歌單：
- 黃博《追》（原唱：張國榮）
- 李金凱《今生今世》（原唱：張國榮）
- 陳芷盈《戀愛預告》（原唱：陳百強）
- 劉洋《愛我還是他》（原唱：陶喆）
- 張與辰《愛，很簡單》（原唱：陶喆）
- 趙浚承《Forever Love》（原唱：王力宏）
- 占士丁丁《妳的名字我的姓氏》（原唱：張學友）
- 王鄭浚仁《I Will Always Love You》（原唱：Whitney Houston）
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@garychiuchiuchiu資料或影片來源：原文刊於新假期