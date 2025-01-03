中年好聲音3丨趙浚承王鄭浚仁合唱因1事捱批 劉美君讚呢位夠「肉酸」
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TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》將於本周日（5日）播出第10集，今集嘅評審團除咗有原本嘅固定班底外，今集起劉美君更將出任嘉賓評審！繼上集團戰暨導師分組賽選拔有唔少出色嘅表演外，今集亦有精彩演出！而趙浚承以及王鄭浚仁嘅合作部分就係焦點之一，不過今次嘅合唱就因為1事捱批……
中年好聲音3丨張佳添聽到大讚有「高潮」
論演出最耀眼嘅部分，就當然不得不提綠組嘅「雙浚」組合：趙浚承與王鄭浚仁合唱《我不會唱歌》。趙浚承及王鄭浚仁繼上回團戰獻唱《我的歌聲裡》奪得最高分成績後，今次再度合作，大騷增進不少嘅默契。2人嘅合拍程度更獲評審張佳添激讚有「高潮」：「好欣賞合拍度、同步感，就算把聲唔夠blend都好high，高潮，正！」
中年好聲音3丨王鄭浚仁「肉酸樣」得劉美君心
而今集開始出任評審嘅劉美君點評「雙浚」演出時，就將重點落在王鄭浚仁身上，並指其和音過於搶：「你要學識當對方唱主音，你要去襯托佢，頭先有少少搶咗，但overall好鍾意你嘅投入程度，啲肉酸樣出晒嚟，越肉酸就越投入，呢樣我覺得係好好。」
30強導師分組賽隊伍詳情：
紅組（韋綺珊）：
何秋平、杜閱、侯靜伊、陳嘉琦、郭偉倫、李創偉、阮慧珊、曹越、劉洋、黄博
藍組（谷婭溦）：
劉傳民、蕭偉倫、劉曉昆、高菲、宗倩如、楊炳德、占士丁丁、羅逸軒、陳溢光、張與辰
綠組（謝文雅）：
趙浚承、林立峰、陸東成、李金凱、王鄭浚仁、任永健、善玥澄、尤詩郡、陳芷盈、胡家健
撰文：東方新地圖片來源：TVB