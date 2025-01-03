中年好聲音3丨趙浚承王鄭浚仁合唱因1事捱批 劉美君讚呢位夠「肉酸」

TVB音樂選秀節目《中年好聲音3》將於本周日（5日）播出第10集，今集嘅評審團除咗有原本嘅固定班底外，今集起劉美君更將出任嘉賓評審！繼上集團戰暨導師分組賽選拔有唔少出色嘅表演外，今集亦有精彩演出！而趙浚承以及王鄭浚仁嘅合作部分就係焦點之一，不過今次嘅合唱就因為1事捱批……

