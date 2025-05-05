中年好聲音3｜趙浚承被傳將爆冷拎冠 6年前獲譚詠麟賞識 後台超強大

《中年好聲音3 登峯之戰》將於5月11日假啟德體育館舉行總決賽，有網民聲稱收到「可靠消息」透露三甲名單，其中趙浚承被傳將會爆冷拎冠。其實趙浚承在2008年以男子組合身份入行以來，曾得到不少上位機會，在2019年更獲「樂壇明燈」譚詠麟賞識，共同推出合唱歌曲，後台相當強大！