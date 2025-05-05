中年好聲音3｜趙浚承被傳將爆冷拎冠 6年前獲譚詠麟賞識 後台超強大
趙浚承獲譚詠麟賞識 2019年「孖公仔」走遍各大電台點名力捧
趙浚承曾經表示，推薦他參加《中年好聲音3》的是比他大5歲的龍婷，但其實他早就得到前輩賞識——在2019年，當趙浚承還是環球唱片旗下歌手時，已獲譚詠麟重點栽培，以「冰鮮肉新人」之名走遍各電台進行宣傳 ，2019年2月更帶同趙浚承錄影ViuTV節目《譚音樂譚欣賞大本型》。當時Gary表示：「我好多得譚校長鼓勵，我2015年曾經去了北京參加《星光大道》節目，最後都拿到全年第3名。好開心可以同校長合唱我作的《男人的浪漫》，真係一份好大的禮物。」
譚詠麟親自監督編曲
兩人首次合作為合唱譚詠麟當時新碟主打歌《男人的浪漫》，以搖滾編曲呈現「麻甩佬」味，道出兄弟間互撐嘅友情。不過當日就已經有樂迷表示但凡得到「樂壇燈神」譚詠麟加持，星途多數崎嶇，並祝趙浚承好運。
曾擔任譚詠麟演唱會嘉賓
趙浚承更是他《銀河歲月40載》演唱會的常任嘉賓，譚詠麟當時大讚趙浚承有自己風格： 「有些歌是五月天、陳奕迅的，他們太忙難當演唱會嘉賓，我就讓Gary來了，他不錯的，最重要是能唱出自己的風格。」擔任玩譚詠麟演唱會嘉賓後，就加盟環球重新出發，操肌出新歌《My World》。
趙浚承獲譚詠麟垂青加入香港明星足球隊
曾是男子組合「Square」成員的趙浚承，在大師姐龍婷的推薦下參加《中年好聲音3》，憑實力再度受到關注。近年，他更獲「樂壇校長」譚詠麟賞識，兩人合唱過多首作品，包括《男人的浪漫》，亦曾獲邀擔任其演唱會嘉賓。趙浚承更被邀加入香港明星足球隊，早前更隨隊遠赴汕頭，與譚詠麟、黃日華等重量級藝人參與足球賽事，足見他在演藝圈內人脈廣泛，後台強大。
趙浚承屬前男子組合「Square」成員
趙浚承在2008年以香港男子組合「Square」成員身份出道，當時組合以青春活力形象亮相樂壇。Square推出專輯《Square-SEARCHING觅》，並獲得多個香港音樂獎項，然而，Square的星途並不如預期順利，發展平平後，他選擇離開香港，轉往北京尋求新機會。雖然組合生涯短暫，但這段經歷奠定了他在音樂表演上的基礎，也讓他在《中年好聲音3》中展現出成熟的舞台魅力。
Square是香港四人男子組合，2008年出道，成員包括趙浚承（Gary）、何尚謙（James）、李柏煥（Brian）、何浚尉（Rex），該組合於2011年宣佈解散，成員各自發展。何尚謙後來轉行電影演員，李柏煥曾任飛機師，現經營物流公司「龍仔速遞」，何浚尉則較低調。趙浚承則繼續音樂事業，參加多個歌唱比賽。