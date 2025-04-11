中年好聲音3丨趙浚承改編阿Lam金曲即出事！林子祥評好大膽：呢隻歌未必啱你
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《中年好聲音3》周日晚上9點翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有音樂女神海兒以及林子祥（阿Lam）擔任嘉賓評審，見證12強晉身10強淘汰賽事。
「林子祥金曲之夜」參賽歌單公開
本回合主題是「林子祥金曲之夜」，12位參賽者自行揀選林子祥歌曲參賽，演出歌單如下：劉洋《男兒當自強》、善玥澄《人海中的一個你》、張與辰《誰能明白我》、羅逸軒《敢愛敢做》、劉曉昆《分分鐘需要你》、趙浚承《最愛是誰》、陳芷盈《千億個夜晚》、曹越《活色生香》、黃博《這一個夜》、占士丁丁《真的漢子》、李金凱《追憶》及王鄭浚仁《改變常改變》。按上回合累積排名分數，第一名參賽者可獲12分，第二名則獲11分，如此類推；此回合後最高10名參賽者會到「正官庄高麗蔘晉級區」，累積排名分最低2位參賽者將被淘汰，MVP可在累積排名分額外加2分。
趙浚承改編阿Lam金曲即出事
而向來有唱功、有台型的趙浚承，獻唱《最愛是誰》自設吹口哨環節，不但遭原唱阿Lam點評好大膽，還直指「呢隻歌未必啱你」；張佳添亦批其「口哨演奏」令這個氣氛被破壞，到底最終趙浚承的《最愛是誰》口哨版有幾多分？節目自有分曉。
距離決賽僅剩一個月，賽情進入白熱化階段，參賽者實力愈戰愈強！本輪共有6位參賽者獲得9字頭亮麗成績，其中有人勇奪99分近乎完美分數，繼《中年2》冠軍古淖文後再次開出天花板分數，網絡盛傳是「女大魔王」黃博，到底誰能成為「古淖文2.0」？此外，其中一個今期賣點，有一個非魔王級的參賽者，竟然將幾個魔王級參賽者通通擊倒，到底是誰？敬請萬勿錯過本周日播出的《中年好聲音3》。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期