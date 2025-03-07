中年好聲音3丨鄭子誠音樂情人靚聲導航 曾歷兩段婚姻 演紂王深入民心
61歲「音樂情人」鄭子誠近日受邀參與《中年好聲音3》，以其標誌性的雄厚聲線為節目擔任旁白，帶領觀眾進入20強競賽的精彩旅程，不少觀眾大讚節目呢個安排相當有心思，令本集觀賞性提升多一個層次！
鄭子誠音樂情人成名之路
鄭子誠的電台事業始於加拿大，但真正發光發熱是在香港電台。1990年回港後，他最初協助第二台台長張文新處理行政事務，後於1991年接替離職的胡啟榮，參與《夜半一點鐘》的製作。1993年，他短暫轉投亞洲電視，但半年後因經驗不足離職，隨後重返香港電台，接手主持《今夜真情》。這檔節目讓他初嘗主持滋味，也為日後的「音樂情人」之路奠定基礎。
2005年，前任主持人馮偉棠升任香港電台第二台台長，因工作繁忙將《音樂情人》節目交棒給鄭子誠。自此，鄭子誠每周五晚在第二台陪伴聽眾，以其磁性嗓音播放經典歌曲，成為無數樂迷心中的夜晚慰藉。他的聲線不僅限於電台，還廣泛應用於電視廣告、節目旁白，甚至教會活動的配音工作中，贏得「靚聲」的美譽。他曾分享，每次配音前都會了解背景音樂，以確保聲音與情境完美契合，展現其專業態度。
鄭子誠曾歷兩段婚姻
現年61歲的鄭子誠有過兩段婚姻。對於第一段婚姻，他曾透露年輕時只把注意力放在自己身上，但卻忽略了家庭；加上當時電台的工作時間大多在半夜時份，而對方卻在早上上班，彼此欠缺溝通時間，所以最後決定分開。他與前妻育有一子，現時兒子二十多歲，他很感激前妻讓他與兒子見面，父子如今的關係如朋友一樣，更經常一起打波。
後來，鄭子誠在工作地方認識到現任太太、同為電台節目主持的劉倩怡。當初他對對方一見鍾情，寫紙仔追求她，二人當年更因一起主持節目《今夜真情》而擦出愛火。鄭子誠曾表示，欣賞太太做事認真、果斷，被對方的特質所吸引。
曾鬧分手冷戰一年 最後點解決？
鄭子誠曾接受傳媒訪問坦言跟太太的愛情走得不易，只因二人初時不懂怎樣相處，做事方法又不相同，容易有很多衝撞。拍拖八年，他們產生過很多磨擦，甚至鬧分手，冷戰近一年。有次劉倩怡到阿富汗工作，他終於醒覺不想失去對方，不斷寄電郵承諾她回來就結婚，否則終生抱撼。2003年，他們終於結婚，鄭子誠說：「那種喜悅到現在都記得」。如今他們今已結婚19年，但二人依然恩愛如昔。原來他們後來都學懂怎樣欣賞對方的優點，互相學習，令彼此比以往更容易相處。
愛妻號每年送驚喜冧太太
太太劉倩怡曾表示，她自己不會在意任何節日，但鄭子誠恰好相反，他每逢大時大節都會準備禮物、送給太太，絕對是個愛妻號，更令太太開始重視紀念日。另外，鄭子誠曾對太太承諾，無論發生甚麼事，一定會陪伴對方到最後一刻，他至今仍堅守這個承諾，十分浪漫。現時他每年聖誕節、結婚紀念日，都會送一張寫滿情深說話的卡冧太太。
鄭子誠紂王入型入格 入行27年成TVB御用奸角
鄭子誠當初在電台出身，1995年起加入TVB，至今已經30年。鄭子誠可以說是TVB奸角中最深入民心的實力派演員，他演奸角演到入型入格，網民甚至幫他起了一個「完美奸人」的稱呼，經常把他的電視截圖改圖用來做表情圖，可見他的表情有多到肉。當年他以《真情》李子浩大奸角爆紅，奸到出汁的他更獲得了當年台慶「最厭惡角色演繹大獎」，不知道笑好還是哭好。
之後鄭子誠便成為了TVB專用的奸人角色，早期的《烈火雄心》Marco、《封神榜》紂王他都是飾演壞人，「咸濕」、「陰險」、「賤格」全部都適合形容他所演繹的角色，特別是《烈火雄心》中，他更四度強姦由梁琤飾演的駱曉翠，令人難忘。
天生的樣子就有點奸的他表情更是「很到肉」，讓觀眾看得牙癢癢，想一巴車過去（入戲太深），網友也稱他為表情帝。即使後期他在《搜神記》的玉衡子、《天與地》的何Sir都比人質疑背後有陰謀，現在不是奸遲早都會變奸，又可能是「Final Boss」，讓人哭笑不得。
後來的《超時空男臣》，他雖然仍是奸角，但加入了搞笑的戲份，讓角色更加有趣，終於可以有奸以外的表情了。去到《白色強人》，他飾演衛生局代理局長又再是奸角，多次用權力去威脅那些防礙醫改的人，包括以工作前途去威脅張達倫，要求對方放棄支持馬國明做新任院長，以李佳芯的身體狀況去要脅她不要出來選院長一位。