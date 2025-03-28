中年好聲音3｜阮慧珊獲李佳搭擋風騷劇透「賽果」網民推測2人出局
《中年好聲音3》阮慧珊劇透疑似入圍十強
阮慧珊早前因晉級14強而引發網民不滿，質疑她的實力不足以入圍。然而，阮慧珊好運未斷，在「師兄師姐助力賽」中抽中與《中年好聲音》亞軍李佳合作。她近日在社交平台發表長文，不僅感謝李佳的幫助，言辭間更似暗示自己已入圍十強，此舉再度激起網民反感。
網民狠批偏幫：內定三甲？
網民紛紛批評阮慧珊與亞軍李佳搭檔合唱，認為明顯有偏幫嫌疑 ：「用亞軍李佳搭配合唱，擺明偏幫，比支曲儀佢就差唔多」、「快啲踢走佢唔想再見到佢見到就嘔」、「集集都走音都叫進步」、「內定三甲？好黑暗！」等。
觀眾熱議2位出局選手
此外，即將於周日播出的「師兄師姐助力賽」將淘汰兩名選手，網民在社交平台上熱烈討論誰會出局。有網民指出，在「師兄師姐助力賽」的預告片截圖中，其他選手表情豐富，唯獨支嚳儀與王鄭俊仁、龍婷與劉曉昆兩組面無表情，推測這兩組最有可能被淘汰。
《中年好聲音3》阮慧珊晉級16強惹網民不滿
許多網民對阮慧珊在《中年好聲音3》中的表現極為不滿，紛紛出po批評：「阮慧珊跟本唔識唱歌」、「好難聽！ 公平何在！」、「唱到咁屎又垃圾，走音又甩beat都可以入到16強，做馬做到暈」、「跟本唔識唱歌」、「一早就要foul」、「每次晉級都討厭」、「平秋一直好過佢好多」等，更質疑評審標準：「走曬音都85分」、「海兒老師勉強話唔錯」，懷疑「高層落咗指令」或評審「受人錢財蒙眼做事」。
阮慧珊老公被猜測是馬主
網民更起底指阮慧珊的老公是一名馬主，曾同評審之一的肥媽一同現身馬場，猜測這可能是阮慧珊在比賽中能獲得優待的原因：「新聞都有出過，有賭開馬嘅都會識阮慧珊嘅馬主老公。識人緊要過識唱歌，明晒。」、「唔怪得走晒音都85」、「輝志係馬主，佢又係馬主！中四報名要報埋名下馬名！」「應該有30分係俾佢個馬主老公的」，更有網民指：「周國豐個評語最正常，明顯同佢老公唔熟。」
肥媽曾拉頭馬 馬匹疑屬阮慧珊老公所有
根據新聞報道，去年10月肥媽曾入馬場拉頭馬，到翌月她又再拉了一次頭馬，她興奮表示：「今日入咗馬場支持朋友隻馬，結果真係好勁，最後成功贏咗場頭馬！大家都超開心，現場氣氛勁熱烈，真係難忘嘅一日！」據指當日她所拉的頭馬正是屬於阮慧珊老公所擁有，不過睇翻資料，肥媽、韋綺姍、黑妹當日投注的馬匹，是現在已退役的「喜報圍家」，其馬主「黃恩明」及其太太另有其人 。
阮慧珊老公原來是中大教授曾治療阿Mo
原來阮慧珊老公是中大劉敏昌教授，也是一位註冊物理治療師，仲有份治療Mirror演唱會入面受傷Dancer阿Mo（李啟言），曾接受採訪提及阿Mo治療情況，獲Mo爸點名表揚。劉教授亦有為賽馬會騎師提供專業運動治療，馬匹「喜報圍家」的騎師潘頓亦曾接受劉教授治療。目前還找不到證據證實「阮慧珊老公是馬主」，相關討論疑似是誤傳。