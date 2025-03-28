中年好聲音3｜阮慧珊獲李佳搭擋風騷劇透「賽果」網民推測2人出局

《中年好聲音3》是非纏身、兼有猛料老公加持的阮慧珊，即將在周日播出的「師兄師姐助力賽」中與《中年1》亞軍李佳搭檔合唱，卻被網民怒批有偏幫之嫌。她更在社交平台高調發文，疑似劇透已入圍十強，另有2位選手預料出局。