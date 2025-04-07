中年好聲音3｜阮慧珊止步第13名網友齊讚大快人心 預測埋下輪被淘汰目標
《中年好聲音3》12強名單揭曉：任永健、阮慧珊被foul
《中年好聲音3》昨晚（6日）一集，關心妍選出與羅啟豪合唱《囚鳥》的「女大魔王」黃博為MVP（最有價值選手）。而本集共有3位參賽者曹越、羅逸軒和任永健跌入「中年危機區」，評審們決定淘汰與陳俞霏合唱《給我感覺》獲得81分的任永健，以及上半場與李佳獻唱《滾滾紅塵》獲得83分的阮慧珊，兩人分別奪得第14名及第13名。
|《中年好聲音3》12強名單
|香港｜ 陳芷盈
|香港｜ 曹越
|香港｜ 善玥澄
|香港｜ 趙浚承
|中國｜ 劉曉昆
|中國｜ 李金凱
|英國｜ 占士丁丁
|中國｜ 劉洋
|香港｜ 黃博
|香港｜ 羅逸軒
|馬來西亞｜ 王鄭浚仁
|馬來西亞｜ 張與辰
阮慧珊被foul 網友拍手叫好：走遲咗好多啦
不少網友都對阮慧珊被淘汰表示「大快人心」，紛紛說：「眾望所歸，走遲咗好多啦」、「拍晒手掌」、「好想放煙花」、「要燒炮杖了」、「實至名歸」、「今晚最開心嘅事，卒之真係聽吓網民嘅心聲，唔好再造馬」、「走得太遲」、「我幾驚佢仲留低啊，一路大叫foul佢」，亦有許多網民認為她走到13名已是「超額完成」，甚至「一早應該Foul」、「名次比預期高咁多」、「實力太平庸，未見太大進步空間」、「佢唔deserve 13名」、「foul佢正常，畀佢賺到咁多集」等。
網友分析肥媽迫於輿論壓力foul走阮慧珊
有網友則驚訝連肥媽都選擇foul走阮慧珊：「有無人留意，連肥媽都決定揀佢foul？即係一致性地5個都決定foul佢」，有網友就分析指肥媽只是迫於輿論壓力：「我估肥媽唔睇評論都聽到唔少聲音啦，今集仲唔foul都過唔到自己，仁至義盡！」、「肥媽應該唔想foul佢掛，但又怕畀人話佢，可能想畀冠軍佢㗎喎」、「其實肥媽幫到呢度已經係仁至義盡啦！十三名喎，仲想點！」、「而家以計分形式83分第二低分都唔foul嘅話，真係做到出晒面。」
羅逸軒和曹越被點名預測下輪將被foul
網友更點名羅逸軒和曹越可能成為下輪被foul目標，直指：「下集就係越同軒走？」、「逸軒幾時foul？下集？」、「依家開始計累積分數。如果佢（羅逸軒）全場12個最低分，就一定下個回合淘汰。」更有網友質疑同樣是跌入了「中年危機區」，為何羅逸軒今集未被淘汰：「我反而覺得空凳男（羅逸軒）更值得去13名。」
任永健感謝嚴師周國豐鼓勵給信心
當中14強止步的「抗癌戰士」任永健，13年前確診鼻咽癌，一度因病失聲，他曾表示參加《中年3》目的為了做個好榜樣給孩子，勇於挑戰，追尋夢想；他在台上分享感言：「爸爸今日終於離開呢個舞台，喺呢個社會、世界裡面叻人有好多，但輸咗唔代表乜咩，係一個經歷，令人生繼續前進嘅一部分。唔好因為對手好叻就怕而唔玩，爸爸想你知，爸爸日日要對住『大魔頭』，其實爸爸每日都好驚，但我都會繼續努力。冇諗過自己喺呢個比賽得到好多好多嘢，周Sir雖然成日畀好低分，但佢係一個無論台前定台下都對我好鼓勵、畀到好多信心，亦都畀到意見我嘅一個評審，我覺得好感動，多謝。」向來暖心的肥媽隨即給愛的鼓勵：「你冇輸，你第14名呀！」
阮慧珊靠唱歌治癒情緒
至於第13名的阮慧珊，同樣鼓勵大家勇敢追夢：「原來下定決心，真係有機會做到！大家如果有夢想就去啦，追夢過程一定比你想像中豐富同精彩。」24年前患上第一型糖尿病的她，坦言靠唱歌治癒情緒：「病開始時心理唔穩定，唱歌可以分散注意力、其中令到我嗰時開心番嘅方法，係一種好享受嘅方法。」
《中年好聲音3》阮慧珊晉級曾惹網民不滿
許多網民對阮慧珊在《中年好聲音3》中的表現極為不滿，紛紛出po批評：「阮慧珊跟本唔識唱歌」、「好難聽！ 公平何在！」、「唱到咁屎又垃圾，走音又甩beat都可以入到16強，做馬做到暈」、「跟本唔識唱歌」、「一早就要foul」、「每次晉級都討厭」、「平秋一直好過佢好多」等，更質疑評審標準：「走曬音都85分」、「海兒老師勉強話唔錯」，懷疑「高層落咗指令」或評審「受人錢財蒙眼做事」。
網民狠批偏幫：內定三甲？
網民紛紛批評阮慧珊與《中1》亞軍李佳搭檔合唱，認為明顯有偏幫嫌疑 ：「用亞軍李佳搭配合唱，擺明偏幫，比支曲儀佢就差唔多」、「快啲踢走佢唔想再見到佢見到就嘔」、「集集都走音都叫進步」、「內定三甲？好黑暗！」等。
阮慧珊老公被猜測是馬主
網民更起底指阮慧珊的老公是一名馬主，曾同評審之一的肥媽一同現身馬場，猜測這可能是阮慧珊在比賽中能獲得優待的原因：「新聞都有出過，有賭開馬嘅都會識阮慧珊嘅馬主老公。識人緊要過識唱歌，明晒。」、「唔怪得走晒音都85」、「輝志係馬主，佢又係馬主！中四報名要報埋名下馬名！」「應該有30分係俾佢個馬主老公的」，更有網民指：「周國豐個評語最正常，明顯同佢老公唔熟。」
肥媽曾拉頭馬 馬匹疑屬阮慧珊老公所有
根據新聞報道，去年10月肥媽曾入馬場拉頭馬，到翌月她又再拉了一次頭馬，她興奮表示：「今日入咗馬場支持朋友隻馬，結果真係好勁，最後成功贏咗場頭馬！大家都超開心，現場氣氛勁熱烈，真係難忘嘅一日！」據指當日她所拉的頭馬正是屬於阮慧珊老公所擁有，不過睇翻資料，肥媽、韋綺姍、黑妹當日投注的馬匹，是現在已退役的「喜報圍家」，其馬主「黃恩明」及其太太另有其人 。
阮慧珊老公原來是中大教授曾治療阿Mo
原來阮慧珊老公是中大劉敏昌教授，也是一位註冊物理治療師，仲有份治療Mirror演唱會入面受傷Dancer阿Mo（李啟言），曾接受採訪提及阿Mo治療情況，獲Mo爸點名表揚。劉教授亦有為賽馬會騎師提供專業運動治療，馬匹「喜報圍家」的騎師潘頓亦曾接受劉教授治療。目前還找不到證據證實「阮慧珊老公是馬主」，相關討論疑似是誤傳。
《中年好聲音3》第10回合下半場歌單 《中年好聲音2》優勝者助陣：
- 曹越＋黃劍文《因為愛情》
- 羅逸軒＋譚輝智《白金升降機》
- 任永健＋陳俞霏《給我感覺》
- 善玥澄＋顏米羔《皮囊》
- 趙浚承＋古淖文《酷愛》
- 劉洋＋沈宗賢《讓我一次愛個夠》
- 陳芷盈＋安雅希《你瞞我瞞》
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