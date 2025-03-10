中年好聲音3｜阮慧珊老公背景曝光 網民不滿狂寸：識人緊要過識唱歌
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《中年好聲音3》最新一集何平秋被淘汰，阮慧珊則成功晉級16強，引起不少網民不滿，除了質疑TVB造馬外，更起底指阮慧珊原來有個馬主老公，寸爆她「識人緊要過識唱歌」！
《中年好聲音3》阮慧珊晉級16強惹網民不滿
許多網民對阮慧珊在《中年好聲音3》中的表現極為不滿，紛紛出po批評：「阮慧珊跟本唔識唱歌」、「好難聽！ 公平何在！」、「唱到咁屎又垃圾，走音又甩beat都可以入到16強，做馬做到暈」、「跟本唔識唱歌」、「一早就要foul」、「每次晉級都討厭」、「平秋一直好過佢好多」等，更質疑評審標準：「走曬音都85分」、「海兒老師勉強話唔錯」，懷疑「高層落咗指令」或評審「受人錢財蒙眼做事」。
阮慧珊老公被猜測是馬主
網民更起底指阮慧珊的老公是一名馬主，曾同評審之一的肥媽一同現身馬場，猜測這可能是阮慧珊在比賽中能獲得優待的原因：「新聞都有出過，有賭開馬嘅都會識阮慧珊嘅馬主老公。識人緊要過識唱歌，明晒。」、「唔怪得走晒音都85」、「輝志係馬主，佢又係馬主！中四報名要報埋名下馬名！」「應該有30分係俾佢個馬主老公的」，更有網民指：「周國豐個評語最正常，明顯同佢老公唔熟。」
肥媽曾拉頭馬 馬匹疑屬阮慧珊老公所有
根據新聞報道，去年10月肥媽曾入馬場拉頭馬，到翌月她又再拉了一次頭馬，她興奮表示：「今日入咗馬場支持朋友隻馬，結果真係好勁，最後成功贏咗場頭馬！大家都超開心，現場氣氛勁熱烈，真係難忘嘅一日！」據指當日她所拉的頭馬是現在已退役的「喜報圍家」，正是屬於阮慧珊老公所擁有。
即睇阮慧珊唱《留低鎖匙》：
中年好聲音3｜唱歌太用力影響成績？ 第24集評審精彩點評｜阮慧珊 《留低鎖匙》陳溢光 《活著VIVA》何平秋 《(你沒有)好結果》
撰文：東方新地圖片來源：IG@risyuenyuen、TVB、FB@肥媽 Maria cordero資料或影片來源：原文刊於新假期