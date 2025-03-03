《中年好聲音3》陳曉東評審表現被粉絲鬧爆 網民：歐瑞強更勝任
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在最近一集的《中年好聲音3》中，陳曉東作為嘉賓評審的表現引起了觀眾廣泛討論。許多網民認為他在節目中的表現分心且缺乏專業性，尤其是他與另一評審肥媽頻繁交談，忽視了正前方參賽者。此外，有觀眾認為資深唱片騎師歐瑞強的表現更為專業。
陳曉東評審表現意見兩極 被批唔尊重參賽者
《中年好聲音3》最新一集中，陳曉東的評審表現成為了熱門話題。許多網民在討論區表達不滿，認為陳曉東在節目中的表現過於隨意，並且缺乏對參賽者的尊重：「陳曉東差唔多全程對住肥媽講評語….. 大佬呀！班參賽者喺佢前面㗎….. 尊重下人哋啦！唔該」、「佢似係觀眾多D」、「佢好似好興奮咁，唔夠認真囉」、「我都覺得佢用參賽者嘅演出（失誤）作為搞笑材料睇落去唔係好尊重參賽者」。
不過亦有網民為陳曉東解話：「其實陳曉東講得中曬point」、「有這樣的評判，令個節目氣氛熱鬧呀！」、「東東評語幾有新鮮感，唔似其他人講黎講去都係果幾句」。
觀眾對歐瑞強正面評價
與陳曉東的評價形成鮮明對比的是，資深唱片騎師歐瑞強獲得了觀眾的廣泛好評。觀眾們讚賞他的專業態度和對音樂的深刻理解：「歐瑞強比陳曉東更勝任！」、「個人非常喜歡DJ講解下一個出場歌單.. 歐瑞強非常專業下個星期的鄭子城也有一把感性的聲音，很期待這個安排」。
節目未來展望與觀眾期待
本集節目別具心思，將舞台化身為電台直播間，邀來資深唱片騎師區瑞強（Albert）用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽，除了分享與樂壇老友記之間的舊事，又模仿好友林子祥（阿Lam）聲線，隔空整蠱老友：「記者成日問我『你最愛是誰呀』，不如問我最鍾意食咩生果啦，我梗係鍾意salad（音調近似莎莉，太太葉蒨文暱稱）啦。」Albert還提及林憶蓮如何由藝名「六一一」的小DJ蛻變成天后歌手，直言：「睇電視頒獎禮有最佳進步獎，如果當時有資格做評審，一定會頒獎畀林憶蓮。」
圖片來源：TVB、TVB@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期