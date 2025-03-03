《中年好聲音3》陳曉東評審表現被粉絲鬧爆 網民：歐瑞強更勝任

在最近一集的《中年好聲音3》中，陳曉東作為嘉賓評審的表現引起了觀眾廣泛討論。許多網民認為他在節目中的表現分心且缺乏專業性，尤其是他與另一評審肥媽頻繁交談，忽視了正前方參賽者。此外，有觀眾認為資深唱片騎師歐瑞強的表現更為專業。