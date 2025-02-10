中年好聲音3｜陳芷盈《領悟》奪本季最高分 黃博意外失準被批「九唔搭八」
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《中年好聲音3》昨晚（9日）播出一集是27強最終回合競賽，有一個「勁歌組」和兩個「悲歌組」演出，演出歌單如下：陳芷盈《領悟》VS曹越《夜夜夜夜》VS羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》VS黃博《Can’t Take My Eyes OffYou》VS趙浚承《小鎮姑娘》、陳嘉琦《電燈膽》VS高菲《刻在我心底的名字》VS任永健《螞蟻》。呢集女選手們大爆發，其中一位更成功拿下超高分！
陳芷盈《領悟》奪最高97分
有「中3王菀之」之稱的陳芷盈，獻唱台灣歌手辛曉琪的《領悟》，更拎到最高97分，成為中三開季以來最高分，一開始李宗盛式充滿語感嘅唱法，到最後充滿個人特色嘅爆發！周國豐老師都話佢成為妖怪，唱出人生！對於被封「中3王菀之」，芷盈坦言不覺得自己似對方，並透露平日唱慣慘情歌。她又指有將過往失戀的心酸情緒放在演出上，希望能唱出慘情＋放生的感覺。全程投入獻唱的芷盈，當得悉分數後激動落淚，連在旁的車婉婉也感觸得眼濕濕！陳芷盈之後透露其實錄影當天，大伯突然因腦幹出血緊急送院，她坦言可能有將部分情緒帶到演出上：「希望佢可以好得番。」對於芷盈的演出，陳奐仁的評語玄到不得了：「歌唱比賽有兩個秘訣，一係唱得好過原唱，但冇乜改變；二係唱得同原唱唔同，但特別。你好得意，兩樣都做到。」
黃博「女大魔王」表現失準被批「九唔搭八」
而被周國豐封為「女大魔王」、向來擅長唱情歌的黃博，在本回被分派到「勁歌組」，直言初時「腦袋空白」不知揀選哪首歌曲，最終決定嘗試跳出comfortzone獻唱英文歌《Can’t Take My Eyes Off You》，最終惹來不少批評，黃凱芹指她「唔夠奔放」、陳奐仁狠批尾段「九唔搭八」，但仍對黃博唱歌功力予以肯定：「識得扭音，係靚嘅，好好練習可以唱到容祖兒咁。」令人更好奇黃博最終成績87分。
網民：唔值 97分
對於陳芷盈《領悟》奪最高97分賽果，網民有不同意見：「講真，係幾好，不過唔值 97分，同埋某評判話好聽過原唱，有點誇張，對比 Gigi 之前都唱過呢首歌，唱得比佢好，更有感情，都唔敢講話唱得好過原唱」、「坦白，佢係好聽，但同原唱真係仲有距離」、「唱得好好，好感動」、「聽到我喊」、「聽到自然流出淚」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期