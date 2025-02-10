中年好聲音3｜陳芷盈《領悟》奪本季最高分 黃博意外失準被批「九唔搭八」

《中年好聲音3》昨晚（9日）播出一集是27強最終回合競賽，有一個「勁歌組」和兩個「悲歌組」演出，演出歌單如下：陳芷盈《領悟》VS曹越《夜夜夜夜》VS羅逸軒《你是我心愛的姑娘》、郭偉倫《重口味》VS黃博《Can’t Take My Eyes OffYou》VS趙浚承《小鎮姑娘》、陳嘉琦《電燈膽》VS高菲《刻在我心底的名字》VS任永健《螞蟻》。呢集女選手們大爆發，其中一位更成功拿下超高分！