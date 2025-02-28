《中年好聲音3》選手「9字頭放題」被鬧評分鬆手 網民：伍仲衡走咗就咁

《中年好聲音3》賽制一集比一集激烈！上回合24強晉身20強「搶分戰」當中，觀眾見證了一場前所未有的高分潮。有七位參賽者的表現獲得了90分以上的高分，這在《中年》系列節目的歷史上是極為罕見的。這一現象也在網上引發熱烈討論，人們好奇這是否意味著評審的評分標準變得更加寬鬆⋯⋯