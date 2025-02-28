《中年好聲音3》選手「9字頭放題」被鬧評分鬆手 網民：伍仲衡走咗就咁
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《中年好聲音3》賽制一集比一集激烈！上回合24強晉身20強「搶分戰」當中，觀眾見證了一場前所未有的高分潮。有七位參賽者的表現獲得了90分以上的高分，這在《中年》系列節目的歷史上是極為罕見的。這一現象也在網上引發熱烈討論，人們好奇這是否意味著評審的評分標準變得更加寬鬆⋯⋯
參賽者「9字頭放題」被鬧評分鬆手
在這一集中，黃博以《不必在乎我是誰》一曲獲得了高達98分的驚人成績，成為當晚分數最高的參賽者。緊隨其後的是張與辰，他演唱的《開門見山》獲得了97分。其他如陳芷盈的《So You Would Come》獲94分，王鄭浚仁的《飛機場的10:30》獲92分，善玥澄的《愛》和羅逸軒的《戲劇人生》以及陳嘉琦的《自作多情》均獲得了90分。這一成績單不僅展示了參賽者們出色的歌唱才能，也讓人不禁對評審的評分標準提出了疑問。
網民質疑：《自作多情》都拿90分 真是無言
不少網民對於這次評審的分數分配表示驚訝，他們認為與《中年1》和《中年2》相比，評審似乎在這一季的評分上顯得特別「大方」。網民質疑「《自作多情》都可以拿90分，真是無言！」、「係中2，淨係啲唱得超好嘅s級參賽者，例如輝智，卓文，雅希。。先可以嗱到90分以上!但係嚟到中3，啲90分放題大賤賣」。
過去的賽季中，很少有參賽者在比賽的早期階段就能獲得如此高的分數。此外，也有觀點認為，評審可能在分數上有所隨意，但也有人認為這是參賽者整體水平的提升。「今期參加者水準真係好。好多好過原唱」、「我覺得中三水平真係高過中二」
伍仲衡冇做評審 網民：懷念伍sir
另一方面，伍仲衡評審的缺席被認為是這一季分數普遍提高的一個重要原因。伍仲衡以其嚴格的評分著稱，在他參與的季數中，常常會因為他的獨到見解而使得一些參賽者的分數受到影響。網民表示：「懷念伍sir」、「如果他們比伍sir 聽未必有那麼高分」、「其實伍仲衡和陳奐仁比分比較中肯」。
圖片來源：TVB、中年好聲音3 - 粉絲討論區@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期