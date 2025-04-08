中年好聲音3丨黃博最強演唱99分截圖瘋傳 為爭冠毅然辭職全力衝刺

《中年好聲音3》在上週播出的節目中，已淘汰任永健與阮慧珊，留下12強選手繼續累積分數，力爭5月11日在啟德體藝園舉行的總決賽資格。近日，TVB播出「林子祥金曲之夜」的預告片段，卻被眼尖網友發現意外洩露賽果，被譽為「女大魔王」的黃博率先「劇透」獲得99分的超高分數，引發熱議。