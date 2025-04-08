中年好聲音3丨黃博最強演唱99分截圖瘋傳 為爭冠毅然辭職全力衝刺
評審驚艷一致滿分 周國豐獨給19分
在該預告片中，一個原本聚焦評審反應的鏡頭，意外在畫面左上角顯示黃博演唱後的得分——99分。肥媽、林子祥、張佳添及海兒均給予20分滿分，盛讚其演出完美無瑕，唯獨一貫嚴格的周國豐給出19分。據悉，黃博這一99分成績，已追平《中年好聲音2》決賽中古淖文的紀錄，令人驚歎。
昨日（7日），周國豐在社交平台分享相關截圖，並驚嘆網友的觀察力：「好。詭。異！討論區熱話正圍繞昨晚《中年好聲音3》播畢前的預告畫面，請。留。意。左。上。角！99分！完全逃不過網民法眼！#林子祥之夜 #製作組最強宣傳手法。」此舉不僅掀起討論，也讓人好奇是否為製作組的巧妙宣傳策略。
網友笑指：「連林子祥都比20、 你比19 ，你係咪想5生存」、「邊個咁唔合群俾少一分？拎出去打」、「你係要扣人1分陣間又俾肥媽鬧你呀！」
14強見面會黃博談合作 讚師兄羅啟豪優秀
早前（30日），TVB舉辦《中年好聲音3》14強見面會，黃博在接受訪問時分享與師兄羅啟豪合作的喜悅。她表示，能與師兄合唱是意外之喜，「今次同佢哋合唱已是一個好大嘅bonus。」她盛讚14強各具特色，並稱羅啟豪是位才華橫溢的結他高手，「佢好努力，從佢身上見到師姐師兄的品德，能同佢合唱學到好多。」
黃博感恩粉絲支持 為爭冠辭職全力以赴
談及比賽後的生活變化，黃博坦言目前專注於練歌與比賽準備，冇特別大改變，但她欣喜提到多了許多支持者與關心她的人：「俾到我好多力量，出街亦都有人認得，真係好開心。」
為了全力投入《中年好聲音3》，黃博透露自己在二月辭去做了四五年的工作。她表示，30多歲能遇上這樣的機會難能可貴，希望將這次參賽視為追夢的重要一搏，展現出堅定的決心。
老公暖心支持 黃博感動不已
談及丈夫的支持，黃博甜蜜分享：「不論演出定活動，佢都喺我身邊支持我。」她透露，每次上台前，老公都會發訊息鼓勵她放鬆與加油，「無論成績好定唔好，佢都完全支持我，我覺得好開心。」這份堅定的陪伴，讓她在比賽中更添信心。