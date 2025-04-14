中年好聲音3丨5強名單疑似曝光！王鄭浚仁預料出局 網民反應兩極
中年好聲音3｜10強名單歌手背景及參賽歌曲計分整合 決賽5月11日進軍啟德
《中年好聲音3》5強名單疑似曝光
《中年好聲音3》五強名單疑似曝光，網傳黃博、張與辰、劉洋、李金凱及陳芷盈成功入圍。網民對五位選手各有好評，其中黃博與張與辰最受矚目。黃博憑穩定高分及評審讚譽略佔上風，而張與辰則以帥氣外型和多元曲風贏得大批粉絲青睞，兩人支持度不相上下，掀起激烈冠軍爭奪戰。
王鄭浚仁預料出局 網民反應兩極
不過人氣選手之一的王鄭浚仁（Rax）預料會出局，引發網民熱議，不少人為他抱不平。網民批評陳芷盈表現平平、屢錯歌詞，李金凱則被指「唱到似斷氣」、缺乏情感，兩人仍獲高分入圍五強。反觀王鄭表現穩定，鮮有重大失誤，卻無緣晉級，網民怒斥評審不公：「Rax不停被打壓！」、「觀衆眼晴是雪亮的，所Rax人氣高企，大受歡迎！」、「中聲已無觀賞價值，只因評審不公平不公正的負面打壓Rax」。
相關網民力踩熱門選手 專捧馬來西亞王鄭浚仁
不過其實發帖力撐王鄭浚仁的網民經常在社交平台發文力踩熱門選手，例如批評李金凱的表現、嘲諷黃博為「廣場大媽」，甚至公開張與辰的舊照。該網民踩其他選手加專王鄭浚仁的行為，令不少網民對此感到反感，甚至從路人轉為黑粉。
王鄭浚仁一度跌入危機區
王鄭浚仁早前在師兄師姐助力賽中一度跌入危機區，支嚳儀賽前更透露為咗配合王鄭浚仁嘅「海豚王子」音色，佢特意調高咗音調。然而，賽後王鄭浚仁僅獲85分（僅比阮慧珊83分高一位），令唔少網友大感失望，直指師姐支嚳儀嘅「助力」變成「阻力」，幫倒忙嘅情況令人意外。
網友狠批支嚳儀走音嚴重 助力變阻力引熱議
網友對支嚳儀嘅表現批評不斷，認為佢需要認真回聽自己喺比賽中嘅發揮。有留言話：「支嚳儀真係要聽多次尋晚自己表現，音準唔得、多處走音、把聲刺耳、仲要Show Off唱大聲過王鄭」，直斥佢幫咗「倒」忙，劣評如潮。更有網友心痛王鄭浚仁，話：「見到浚仁全晚的表情後，我真係好心痛，點解要咁對佢，一次又一次入危險區️佢明明係一個實力唱將呀」，為呢位實力派選手抱不平。
支嚳儀被指喧賓奪主：走咗最少十個音
唔少網友覺得支嚳儀喺合唱中喧賓奪主，質疑道：「究竟邊個先係參賽者？點解成首歌變左幫人和音？仲要就佢個key…..」佢哋指出，支嚳儀喺演出中搶盡風頭，甚至仲有嚴重走音問題，「呢位支女士仲要走咗最少十個音，第2分20秒同3分01秒支女士直頭災難級走音」。網民覺得王鄭浚仁嘅和音實力原本出色，卻因支嚳儀嘅失準表現而被拖累。
TVB安排惹爭議 網友炮轟節目組整蠱
另一方面，網友懷疑TVB有意安排支嚳儀拖累王鄭浚仁，指責佢未夠資格擔任助唱角色。一位網友話：「女的唱得音準很有問題」，另一人則炮轟節目組：「節目組一定要檢討，唔啱key都要安排合唱，浚仁好慘，要唱底個key就對方」不是歌唱比賽而是整蠱。網友認為呢場助力賽嘅安排失當，令王鄭浚仁無辜受害。
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