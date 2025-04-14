中年好聲音3丨5強名單疑似曝光！王鄭浚仁預料出局 網民反應兩極

經過昨晚（13日）《中年好聲音3》「林子祥金曲之夜」，10強已經誕生，包括劉洋、善玥澄、張與辰、趙浚承、陳芷盈、曹越、黃博、占士丁丁、李金凱及王鄭浚仁。網上卻再快一步流傳5強名單，其中一位人氣選手更疑似出局，引起網民熱議！