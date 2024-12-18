中年好聲音3｜黃博獲甄妮以4字讚好！天籟之音極速收獲100萬Views數
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《中年好聲音3》參賽者黃博日前獻唱《我歌故我在》獲讚為天籟之音，更贏得評判五燈好評，成功晉級，這段影片上載到社交網後，極速錄得多達100萬Views數，就連甄妮都以4字讚好！
《中年好聲音3》黃博 唱歌片獲1.2萬人點讚
TVB綜藝的官方社交網日前分享了黃博獻唱《我歌故我在》的影片，在短短兩日內就錄得多達100萬Views數，並有逾1.2萬人讚好，連天后甄妮都大讚她唱得好：「哇！素人黃博這首選曲唱的真好，可造之才！這才是辨識度高的嗓音！」
周國豐形容黃博「有D怕醜」
之前《中年好聲音3》評審之一的周國豐已表示黃博是他最喜愛的選手，甚至預言黃博將成為本季的「女魔王」，今次他亦有出post為黃博慶賀，網民亦紛紛留言為黃博打氣，有網民就提醒黃博：「千祈唔好賣慘、扮cute就OK」，周國豐就回應指黃博「有D怕醜」 ，並預言之後仲會有「好大嘅驚喜」。
女魔王黃博平凡外表無阻直接晉級 演出獲全場掌聲
《中年好聲音3》黃博選唱高難度的謝安琪作品《我歌故我在》，一開聲就已經感受到嗰種大將之風，睇嚟將來可能會成為中三嘅大魔王！周國豐仲話係佢最喜愛嘅選手！在早前的100強晉級賽中，黃博選唱《先哭為敬》 換來周國豐讚許「是暫時最愛好聲音」，以下是這位超級選手的背景資料：
年齡：36歲
職業：專題主編（曾擔任電影幕後配唱工作）
強項：唱英文歌曲
黃博原來係「神秘電影配唱女」
主持車婉綩曾透露黃博因為對自己外表欠缺自信，所以一直只敢在行業內擔任幕後工作，「人生36年來做過好多好勁嘅企業，為嘅就係可以在她喜歡的表演行業入面。」在面試時黃博曾演唱《Ain’t No Sunshine》當時已得到節目組認定係今季唱得之人！在自我介紹時，黃博透露自己做過電影幕後配唱，面試時的編號1408的演出片段，即時成為熱搜！
撰文：東方新地圖片來源：TVB、FB@甄妮、FB@Brian Chow Chow