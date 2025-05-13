黃博參加《歌手2025》！相隔14年再戰內地歌唱比賽一雪前恥 揭小豬睇賽果O嘴原因

剛在TVB《中年好聲音3》中獲得冠軍的「大魔王」黃博，已報名參加將於本周五（5月16日）播出的《歌手2025》，這是她繼14年前參加《快樂女聲》後，再次挑戰內地的大型歌唱比賽，當時她曾被評審認為外表需要改善，今次她終於有機會一雪前恥！