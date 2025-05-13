黃博參加《歌手2025》！相隔14年再戰內地歌唱比賽一雪前恥 揭小豬睇賽果O嘴原因

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剛在TVB《中年好聲音3》中獲得冠軍的「大魔王」黃博，已報名參加將於本周五（5月16日）播出的《歌手2025》，這是她繼14年前參加《快樂女聲》後，再次挑戰內地的大型歌唱比賽，當時她曾被評審認為外表需要改善，今次她終於有機會一雪前恥！

《中年好聲音3》冠軍黃博音樂復仇之路

黃博曾在《快樂女聲》中因外表受到評審的批評，令她的自信心一度受挫。然而，她沒有放棄，反而以更堅定的決心回到舞台。在《中年好聲音3》中，黃博的演出征服了觀眾和評審，最終摘得桂冠。

原來黃博早在完成總決賽前，已報名參加內地歌唱比賽《歌手2025》，早前節目組公布新一季的參賽歌手名單，黃博就在其中之一，但未知會否在開播當晚亮相。

中年好聲音3 奪冠後的黃博將繼續挑戰《歌手2025》。（圖片來源：IG@bohuangwongpok）
奪冠後的黃博將繼續挑戰《歌手2025》。（圖片來源：IG@bohuangwongpok）
中年好聲音3 黃博獲獎後說：「好想多謝《中年好聲音》呢個節目，畀我一個追夢嘅機會，搵返曾經嘅夢想、自信、堅持同勇氣。」（圖片來源：TVB）
黃博獲獎後說：「好想多謝《中年好聲音》呢個節目，畀我一個追夢嘅機會，搵返曾經嘅夢想、自信、堅持同勇氣。」（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 原來黃博在完成總決賽前，已報名參加《歌手2025》。（圖片來源：微博）
原來黃博在完成總決賽前，已報名參加《歌手2025》。（圖片來源：微博）

已知會TVB參加《歌手2025》

黃博在賽後的謝票活動中，坦承已報名參加《歌手2025》，並且表示已知會了TVB，而TVB並未有反對她參賽一事。《歌手2025》將聚集來自不同背景的歌手，其中包括閻奕格，競爭將非常激烈。

黃博在社交網亦有透露再次參加歌唱比賽的原因，是：「希望可以在更大的舞台上唱歌，試煉自己的膽量同勇氣，向歌手的身份再勇敢向前邁一步。」

睇翻黃博對上一次參加內地歌唱比賽，是14年前的《快樂女聲》，當時黃博曾被批評因外型影響了舞台表現，令她失去自信，今次她終於有機會一雪前恥。

中年好聲音3 黃博2011年曾參加內地歌唱選秀《快樂女聲》，惜最終十強止步。（圖片來源：《快樂女聲》）
黃博2011年曾參加內地歌唱選秀《快樂女聲》，惜最終十強止步。（圖片來源：《快樂女聲》）
中年好聲音3 14年前參加《快樂女聲》時的黃博，曾被批評因外型影響了舞台表現，令她失去自信。（圖片來源：《快樂女聲》）
14年前參加《快樂女聲》時的黃博，曾被批評因外型影響了舞台表現，令她失去自信。（圖片來源：《快樂女聲》）
中年好聲音3 黃博早前曾出po透露自己參賽的原因。（圖片來源：微博）
黃博早前曾出po透露自己參賽的原因。（圖片來源：微博）
中年好聲音3 湖南衛視亦有回應，指黃博已報名成功。（圖片來源：微博）
湖南衛視亦有回應，指黃博已報名成功。（圖片來源：微博）

評審羅志祥的驚訝反應

此外，在《中年好聲音3》的決賽中，評審羅志祥（小豬）對黃博獲勝的O嘴反應引起了不少討論。站在小豬身旁的海兒，在出席謝票活動時，就為小豬解釋，指他當時以為大會準備逐一公布賽果，沒想到會突然一口氣宣布，所以才會很驚訝。

中年好聲音3 第二回合總得分，劉洋屈居季軍，欣賞劉洋的小豬現出O嘴表情，似乎對賽果感到不可思議。（圖片來源：TVB）
第二回合總得分，劉洋屈居季軍，欣賞劉洋的小豬現出O嘴表情，似乎對賽果感到不可思議。（圖片來源：TVB）

《中年好聲音》監製自爆飛台灣搵小豬做評判

由吳家樂、鄧兆尊、江美儀及謝遜主持的網上節目《娛樂好好玩》，都有提及小豬睇賽果O咀一事。江美儀也認為《中年好聲音3登峯之戰》節奏急促，因為場地啟德體藝館要10點半清場，所以要趕住公布賽果，吳家樂就指唔止小豬O咀，另一評審張智霖同台上的三甲睇落都好訝異。

江美儀又爆《中年好聲音》節目監製Patrick喺個人Facebook度透露，在搵決賽評判時，第一個人選就決定係小豬，於是膽粗粗飛去台灣同小豬商量，結果一拍即合，吳家樂就猜測小豬是因為月底將到澳門開演唱會，所以順便來港作宣傳。

中年好聲音3 決賽夜當晚江美儀身在現場，她認為TVB最後一次過公在賽果，令她亦感到意外。（圖片來源：《娛樂好好玩》）
決賽夜當晚江美儀身在現場，她認為TVB最後一次過公在賽果，令她亦感到意外。（圖片來源：《娛樂好好玩》）

黃博曾參加《快樂女聲》因外表唔敢做幕前

黃博在2011年22歲時曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，自報背景來自北京市房山區，當時黃博在西安賽區止步於十強，最終未能晉級，部分原因是外界對她形象的評價，例如認為她的外型和自信心不足，都影響了她的舞台表現。

這些評價讓她在比賽後一度對幕前工作失去信心，轉而做電影幕後配唱！其實黃博曾在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍，顯示出她的潛力和才華。

中年好聲音3 黃博曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，最後在西安賽區止步於十強。（圖片來源：《快樂女聲》）
黃博曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，最後在西安賽區止步於十強。（圖片來源：《快樂女聲》）
中年好聲音3 黃博曾任專題編輯，就讀中國傳媒大學。（圖片來源：IG@bohuangwongpok）
黃博曾任專題編輯，就讀中國傳媒大學。（圖片來源：IG@bohuangwongpok）

黃博14年前唱迪士尼主題曲片段曝光

黃博在節目中嘅出色表現亦令佢人氣急升，主持車婉綩曾透露黃博因為對自己外表欠缺自信，所以一直只敢在行業內擔任幕後工作，「人生36年來做過好多好勁嘅企業，為嘅就係可以在她喜歡的表演行業入面。」在自我介紹時，黃博就透露自己做過電影幕後配唱。

早前就有網民在社交平台曬出多張黃博2011年參加內地歌唱選秀《快樂女聲》、以及2018年現身節目《嗨！唱起来》中翻唱《花木蘭》及《獅子王》嘅畫面。而除咗大讚黃博當年樣貌清秀之外，仲提及黃博其實多年前曾為迪士尼動畫《艾蓮娜公主》配唱主題曲，唔少網民對於黃博曾為迪士尼動畫唱主題曲一事表示有驚喜，更直言黃博「真係天生一把超靚聲」！

中年好聲音3 黃博2018年曾在內地節目《嗨！唱起来》中翻唱《花木蘭》及《獅子王》嘅主題曲。（圖片來源：影片截圖）
黃博2018年曾在內地節目《嗨！唱起来》中翻唱《花木蘭》及《獅子王》嘅主題曲。（圖片來源：影片截圖）
中年好聲音3 黃博嘅歌聲亦被節目中嘅幾位主持人大讚超好聽！（圖片來源：影片截圖）
黃博嘅歌聲亦被節目中嘅幾位主持人大讚超好聽！（圖片來源：影片截圖）
中年好聲音3 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
中年好聲音3 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
中年好聲音3 （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）

撰文：東方新地圖片來源：IG@bohuangwongpok、TVB、微博、《快樂女聲》、《娛樂好好玩》資料或影片來源：原文刊於新假期

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