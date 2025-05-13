黃博參加《歌手2025》！相隔14年再戰內地歌唱比賽一雪前恥 揭小豬睇賽果O嘴原因
《中年好聲音3》冠軍黃博音樂復仇之路
黃博曾在《快樂女聲》中因外表受到評審的批評，令她的自信心一度受挫。然而，她沒有放棄，反而以更堅定的決心回到舞台。在《中年好聲音3》中，黃博的演出征服了觀眾和評審，最終摘得桂冠。
原來黃博早在完成總決賽前，已報名參加內地歌唱比賽《歌手2025》，早前節目組公布新一季的參賽歌手名單，黃博就在其中之一，但未知會否在開播當晚亮相。
已知會TVB參加《歌手2025》
黃博在賽後的謝票活動中，坦承已報名參加《歌手2025》，並且表示已知會了TVB，而TVB並未有反對她參賽一事。《歌手2025》將聚集來自不同背景的歌手，其中包括閻奕格，競爭將非常激烈。
黃博在社交網亦有透露再次參加歌唱比賽的原因，是：「希望可以在更大的舞台上唱歌，試煉自己的膽量同勇氣，向歌手的身份再勇敢向前邁一步。」
睇翻黃博對上一次參加內地歌唱比賽，是14年前的《快樂女聲》，當時黃博曾被批評因外型影響了舞台表現，令她失去自信，今次她終於有機會一雪前恥。
評審羅志祥的驚訝反應
此外，在《中年好聲音3》的決賽中，評審羅志祥（小豬）對黃博獲勝的O嘴反應引起了不少討論。站在小豬身旁的海兒，在出席謝票活動時，就為小豬解釋，指他當時以為大會準備逐一公布賽果，沒想到會突然一口氣宣布，所以才會很驚訝。
《中年好聲音》監製自爆飛台灣搵小豬做評判
由吳家樂、鄧兆尊、江美儀及謝遜主持的網上節目《娛樂好好玩》，都有提及小豬睇賽果O咀一事。江美儀也認為《中年好聲音3登峯之戰》節奏急促，因為場地啟德體藝館要10點半清場，所以要趕住公布賽果，吳家樂就指唔止小豬O咀，另一評審張智霖同台上的三甲睇落都好訝異。
江美儀又爆《中年好聲音》節目監製Patrick喺個人Facebook度透露，在搵決賽評判時，第一個人選就決定係小豬，於是膽粗粗飛去台灣同小豬商量，結果一拍即合，吳家樂就猜測小豬是因為月底將到澳門開演唱會，所以順便來港作宣傳。
黃博曾參加《快樂女聲》因外表唔敢做幕前
黃博在2011年22歲時曾參加湖南衛視的《快樂女聲》，自報背景來自北京市房山區，當時黃博在西安賽區止步於十強，最終未能晉級，部分原因是外界對她形象的評價，例如認為她的外型和自信心不足，都影響了她的舞台表現。
這些評價讓她在比賽後一度對幕前工作失去信心，轉而做電影幕後配唱！其實黃博曾在中國傳媒大學的歌唱比賽中獲得亞軍，顯示出她的潛力和才華。
黃博14年前唱迪士尼主題曲片段曝光
黃博在節目中嘅出色表現亦令佢人氣急升，主持車婉綩曾透露黃博因為對自己外表欠缺自信，所以一直只敢在行業內擔任幕後工作，「人生36年來做過好多好勁嘅企業，為嘅就係可以在她喜歡的表演行業入面。」在自我介紹時，黃博就透露自己做過電影幕後配唱。
早前就有網民在社交平台曬出多張黃博2011年參加內地歌唱選秀《快樂女聲》、以及2018年現身節目《嗨！唱起来》中翻唱《花木蘭》及《獅子王》嘅畫面。而除咗大讚黃博當年樣貌清秀之外，仲提及黃博其實多年前曾為迪士尼動畫《艾蓮娜公主》配唱主題曲，唔少網民對於黃博曾為迪士尼動畫唱主題曲一事表示有驚喜，更直言黃博「真係天生一把超靚聲」！