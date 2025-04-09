中年好聲音3｜黃博羅啟豪開live爆神級和音靠「蝦碌」 天籟歌聲原來仲唱過知名動畫主題曲！

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音3》早前進行「中 1、中 2 助力賽」環節，當中「中 1」師兄羅啟豪與師妹黃博合唱經典作品《囚鳥》，更獲評審一致好評「無得彈」影片更一連7日高踞熱搜榜，點擊量直逼70萬！而黃博同羅啟豪日前（8日）亦乘勢開live分享賽後感受及花絮，雖然2位都係I 人（內斂性格人士），但係直播就毫無冷場，兼大爆超多不為人知嘅幕後花絮！