中年好聲音3｜黃博羅啟豪開live爆神級和音靠「蝦碌」 天籟歌聲原來仲唱過知名動畫主題曲！
羅啟豪狂煲黃博表演片段
直播中2人爆出多個不為人知的細節。由於今次羅啟豪率先得知拍檔是誰，他便要單獨揀選歌曲，為此他特地重溫黃博過往所有表演片段，深入了解對方聲線與幅度，最終於自己的歌單挑選出幾首歌，黃博則從中選定《囚鳥》，成就一次經典合唱。啟豪更於預備初期，工作至深夜仍為黃博錄起自己唱歌部份，供對方於家中設計唱法。原來二人初時亦構思過舞台設計——希望將他們各自置身於一個鳥籠中，後來改成使用兩個高台作象徵。不過由於黃博當日穿上高跟鞋，來回上下高台太過吃力，最終演出取消所有裝置，單靠兩人站在舞台上對唱。種種安排足證二人為今次演出花盡心思，只為呈現觀眾眼前最理想的效果。
羅啟豪自爆神級和音竟係「蝦碌」造就
而被評審激讚的副歌和聲位，竟然源自一個美麗的誤會。啟豪笑言，當日邀請作為節目導師的韋綺珊（Rita）參與排練期間，自己一時發白日夢，錯唱了副歌和聲的旋律，誰知Rita一聽竟然非常喜歡，令啟豪決定將這個「錯誤」定為最終的唱法。張佳添在節目錄影時聽到這段和聲，喜愛得情不自禁地手舞足蹈，其後更在網上被製作成「添 Sir 進入異次元空間」的搞怪影片！
二人在鏡頭前互相感謝、互戴高帽，啟豪更特別照顧因首次開live而稍微緊張的師妹，成功讓整個過程輕鬆順暢。直播期間吸引近千人觀看，獲得大量觀眾留言大讚，證明兩個 I 人做live chat，原來效果都可以幾唔錯。
黃博14年前唱迪士尼主題曲片段曝光
黃博在節目中嘅出色表現亦令佢人氣急升，早前就有網民在社交平台曬出多張黃博2011年參加內地歌唱選秀《快樂女聲》、以及2018年現身節目《嗨！唱起来》中翻唱《花木蘭》及《獅子王》嘅畫面。而除咗大讚黃博當年樣貌清秀之外，仲提及黃博其實多年前曾為迪士尼動畫《艾蓮娜公主》配唱主題曲！
唔少網民對於黃博曾為迪士尼動畫唱主題曲一事表示有驚喜，更直言黃博「真係天生一把超靚聲」！