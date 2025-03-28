中年好聲音3｜「中1＋中3靚聲王」合體！黃博羅啟豪合唱《囚鳥》 聽到關心妍心跳加速兼打冷震

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TVB《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，本周日（30日）播出一集，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐以及音樂女神海兒外，本回合邀來曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，見證14強晉身12強淘汰賽事，其中黃博與羅啟豪合作的演出，就獲關心妍大讚係天籟之音！

《中年好聲音3》黃博＋羅啟豪合唱《囚鳥》 獲海兒讚最完美和音

本集多個演出同樣耀眼，其中「女大魔王」黃博獲靚聲王羅啟豪助力的《囚鳥》，可謂驚艷一眾評審，關心妍看畢後直言：「我個心仲未跳完！黃博有個天籟之音，我係一路打冷震、一路心跳加速，好好聽，真係冇得彈。」

海兒評為最完美的和音演出：「層次出晒嚟，有give and take，冇人搶，好和諧。明顯耳仔有聽住大家一路去adjust，follow大家個flow，成件事先咁靚，所以兩個都係amazing。」

張佳添則以美點雙輝形容兩人演出，直言聽10次、20次耳朵都不覺累：「『中1靚聲王』夾『中3靚聲王』，嘩我耳仔忙到，享受邊把聲好呢？想聽多啲你哋一齊合唱，冇得頂！」

中年好聲音3 黃博與羅啟豪合唱《囚鳥》。（圖片來源：TVB）
黃博與羅啟豪合唱《囚鳥》。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 羅啟豪和黃博分別係《中1》和《中3》靚聲王。（圖片來源：TVB）
羅啟豪和黃博分別係《中1》和《中3》靚聲王。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，話聽到打冷震兼心跳加速！（圖片來源：TVB）
曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，話聽到打冷震兼心跳加速！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 海兒大讚兩人合唱「層次出晒嚟」。（圖片來源：TVB）
海兒大讚兩人合唱「層次出晒嚟」。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 張佳添以美點雙輝形容兩人演出。（圖片來源：TVB）
張佳添以美點雙輝形容兩人演出。（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

師兄師姐打頭陣唱《我們名字》

本輪主題是「中1、2生助力賽」，分為上、下半場競賽，首7位參賽者將由《中1》生助力，其餘7位參賽者則由《中2》生助力；按照上回合分數，由低分至高分順序出場，最高分的4位參賽者將到正官庄高麗蔘晉級區，最低分的3位參賽者將跌入「中年危機區」，評審們將在6位「中年危機區」參賽者中淘汰兩人。此外，本輪開始加入累積排名分，會影響爭入總決賽的資格。

本周日（30日）播出的上半場競賽，出場參賽者由阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱，分別夥拍《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒演出，歌單如下：阮慧珊＋李佳《滾滾紅塵》、王鄭浚仁＋支嚳儀《我是不是你最疼愛的人》、劉曉昆＋龍婷《得不到的愛情》、占士丁丁＋吳大強《Hey Jude》、黃博＋羅啟豪《囚鳥》、張與辰＋周吉佩《光輝歲月》、李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》。節目開首，一眾《中1》師兄師姐打頭陣演出，合唱該屆主題曲《我們的名字》，帶動高潮！

中年好聲音3 一眾《中1》師兄師姐打頭陣演出《我們的名字》，帶動高潮！（圖片來源：TVB）
一眾《中1》師兄師姐打頭陣演出《我們的名字》，帶動高潮！（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音3 今次助陣的《中1》師兄師姐有龍婷、支嚳儀、羅啟豪、周吉佩、吳大強、李佳及顏志恒。（圖片來源：TVB）
今次助陣的《中1》師兄師姐有龍婷、支嚳儀、羅啟豪、周吉佩、吳大強、李佳及顏志恒。（圖片來源：TVB）

《中年好聲音3》第10回合上半場歌單 《中1》靚聲王助陣歌單：

  • 黃博＋羅啟豪《囚鳥》（原唱：彭羚）
  • 阮慧珊＋李佳《滾滾紅塵》（原唱：陳淑樺）
  • 劉曉昆＋龍婷《得不到的愛情》（原唱：姚莉）
  • 張與辰＋周吉佩《光輝歲月》（原唱：Beyond）
  • 占士丁丁＋吳大強《Hey Jude》（原唱：Beatles）
  • 李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》（原唱：李克勤）
  • 王鄭浚仁＋支嚳儀《我是不是你最疼愛的人》（原唱：潘越雲）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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