中年好聲音3｜「中1＋中3靚聲王」合體！黃博羅啟豪合唱《囚鳥》 聽到關心妍心跳加速兼打冷震

TVB《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，本周日（30日）播出一集，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐以及音樂女神海兒外，本回合邀來曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，見證14強晉身12強淘汰賽事，其中黃博與羅啟豪合作的演出，就獲關心妍大讚係天籟之音！