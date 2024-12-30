中年好聲音3丨黃博狀態極佳仍屈居第二 周國豐大爆1個扣分位
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《中年好聲音3》昨晚（29日）「32＋3」團戰開局！屈居第二的黃博隊，周國豐大讚表現極佳：「個頭開得好好，三個女仔嘅穩定性令我哋好快進入到首歌。唯一要扣分係去到music bridge之後，chorus部分個力量，黃博係有啲要負責，力量去唔到將首歌推進再上一層。」
Eric Kwok大讚黃博好有戲
Eric Kwok反而被黃博的演技吸引著：「黃博企喺後面嗰幕，我好鍾意，佢好有戲，成個表情話畀你知隻歌講乜、唱緊乜，身為歌手有戲好緊要。」五人得悉分數奪得88分好成績，即擁作一團感動流淚，羅逸軒感觸良多：「我哋五個係好內斂嘅人，開頭讓得好緊要，行前一步又退一步，好開心你哋睇到我哋當中嘅合作。」
除了「養豬人」胡家健隊被Eric Kwok狠批台風騎呢，成為最低分包尾一隊，獲得尾二75分的莫麗淇隊，亦被這位客席評審直指災難式演出，Eric Kwok說：「團火喺呢個表演係冇撻著過，五個都好有character，但for一個團隊表演我覺得係一個disaster（災難）。」至於淘汰區，本回共foul五位選手，分別是《傾城》蕭樺堅、《冷雨夜》莫麗淇和張家豪，及《知心當玩偶》劉家溢和梁春茹，下集再次回到30強，敬請密切留言下周日播出的《中年好聲音3》！
圖片來源：TVB