中年好聲音3丨黃博狀態極佳仍屈居第二 周國豐大爆1個扣分位

《中年好聲音3》昨晚（29日）「32＋3」團戰開局！屈居第二的黃博隊，周國豐大讚表現極佳：「個頭開得好好，三個女仔嘅穩定性令我哋好快進入到首歌。唯一要扣分係去到music bridge之後，chorus部分個力量，黃博係有啲要負責，力量去唔到將首歌推進再上一層。」

