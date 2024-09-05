中年好聲音3丨38歲黃捷穎顏值擔當大有來頭 原來係《美麗40路》出局佳麗
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TVB和ViuTV兩台輪流推出全新綜藝節目，其中《中年好聲音3》和《美麗40路》雲集唔少出色素人備受注目！其中一位《美麗40路》出局參賽者38歲黃捷穎轉戰《中年3》，玩盡兩台節目，究竟有幾勁？
38歲黃捷穎顏值擔當大有來頭
黃捷穎入圍了《中年好聲音3》香港賽區的100強。黃捷穎在海選中以清唱《解脫》一曲，成功晉級香港賽區100強，並在記者會上被安排加入「顏值擔當」女歌手組，當時她報稱的身份是畫家。然而，在《美麗40路》的入圍名單中也看到了她的名字，意味她同時參與兩台節目，網友擔心佢食兩家茶禮，會有合約上衝突。
黃捷穎背景公開 多才多藝 做過國家二級運動員
38歲黃捷穎為前國家二級跨欄運動員，在退役後就專心畫畫創作，轉行做插畫家同KOL。雖然已經轉行，但黃捷穎依然沒有放棄運動，時不時都會在IG上傳做運動的短片或美照，並宣傳健康飲食的重要性。
經理人回應食兩家茶禮疑雲
對於黃捷穎參加兩台綜藝，其經理人在接受媒體訪問時透露，ViuTV的《美麗40路》其實是黃捷穎早兩個月參與的節目，她從數千名參賽者中脫穎而出，進入了四十強。雖然在幾天的拍攝後，她未能進一步晉級到20強，但這次的經歷對她來說是非常寶貴的。
至於黃捷穎參加《中年好聲音3》的緣由，經理人透露，因為黃捷穎一直好喜歡唱歌，但過往未曾有勇氣嘗試參加任何歌唱比賽，在次機會黃捷穎為慈善活動去張佳添老師studio練唱歌，更獲得張佳添稱讚聲底好，受鼓勵下決心參加《中年好聲音3》。經理人又提到，黃捷穎面試時獲評審及突然出現嘅曾志偉稱讚，成功進入香港區100強。黃捷穎對於未來有更多參與節目的拍攝機會感到非常期待。
圖片來源：TVB娛樂新聞台、黃捷穎IG、IG@vinky_wong、ViuTV