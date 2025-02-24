中年好聲音3｜20強名單歌手背景及參賽歌曲計分整合
《中年好聲音3》20強歌手名單｜黃博
年齡：36歲
職業：設計師
歌唱風格：擅長R&B和流行歌曲，聲音細膩且富有節奏感。
演出歌曲：《先哭為敬》 – 分數：4燈晉級
第2回合：《我歌故我在》 – 分數：5燈晉級
第3回合團戰：《到底發生過什麼事》 – 分數：88分
第4回合分組合唱：《傷追人》- 分數：92分
第5回合勁歌悲歌對決：《Can’t Take My Eyes Off You》- 分數：87分
第6回合24強分組對決：《不必在乎我是誰》- 分數：98分
中年好聲音3｜黃博背景大有來頭 20強頂頭大熱曾為1原因長期欠自信
《中年好聲音3》20強歌手名單｜趙浚承
年齡：37歲
職業：前歌手、演員
歌唱風格：趙浚承以抒情歌曲見長，聲音溫暖且富有感染力，擅長演繹情感豐富的歌曲。
演出歌曲：第1回合：《唯一》 – 分數：4分晉級
第2回合：《突然想愛你》 – 分數：5燈晉級
第3回合團戰：《我的歌聲裡》 – 分數：91分
第4回合分組合唱：《我不會唱歌》（拍檔：王鄭浚仁）- 分數：90分
第5回合勁歌悲歌對決：《小鎮姑娘》- 分數：83分
第6回合24強分組對決：《袖手旁觀》- 分數：88分
《中年好聲音3》20強歌手名單｜任永健
年齡：40歲
職業：健身教練
歌唱風格：任永健的聲音充滿力量，擅長演唱搖滾和流行歌曲，舞台表現力強。
演出歌曲：第1回合：《青春告別式》 – 分數：4分晉級
第2回合：《婚禮的祝福》 – 分數：3燈晉級
第3回合團戰：《到底發生過什麼事》 – 分數：88分
第4回合分組合唱：《心淡》（拍檔：陸東成）- 分數：79分
第5回合勁歌悲歌對決：《螞蟻》- 分數：74分
第6回合24強分組對決：《舞極限》- 分數：84分
《中年好聲音3》20強歌手名單｜何平秋
年齡：45歲
職業：家庭主婦
歌唱風格：何平秋的聲音柔和，擅長演唱經典老歌，情感表達細膩。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜ 阮慧珊
年齡：43歲
職業：美容院老闆
歌唱風格：阮慧珊的聲音清亮，擅長演唱流行歌曲，舞台表現自信大方。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜曹越
年齡：37歲
職業：音樂老師
歌唱風格：曹越的聲音富有磁性，擅長演唱抒情和爵士風格的歌曲，情感表達細膩。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜劉洋
年齡：42歲
職業：商人
歌唱風格：劉洋的聲音渾厚，擅長演唱經典老歌和流行歌曲，舞台表現穩健。
演出歌曲：第1回合：《青春告別式》 – 分數：4分晉級
第2回合：《婚禮的祝福》 – 分數：3燈晉級
第3回合團戰：《到底發生過什麼事》 – 分數：88分
第4回合分組合唱：《心淡》（拍檔：陸東成）- 分數：79分
第5回合勁歌悲歌對決：《螞蟻》- 分數：74分
第6回合24強分組對決：《我是一隻小小鳥》- 分數：97分
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《中年好聲音3》20強名單｜陳溢光
年齡：38歲
職業：工程師
歌唱風格：陳溢光的聲音清澈，擅長演唱流行歌曲，舞台表現自然。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜ 侯靜伊
年齡：36歲
職業：舞蹈老師
歌唱風格：侯靜伊的聲音甜美，擅長演唱輕快活潑的歌曲，舞台表現充滿活力。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜ 占士丁丁 (Dan James)
年齡：39歲
職業：英語教師
歌唱風格：占士丁丁的聲音富有磁性，擅長演唱英文歌曲和流行歌曲，舞台表現自信。
演出歌曲：第1回合：《李香蘭》- 分數：5燈晉級
第2回合：《It’s My Life》 – 分數：5燈晉級
第3回合團戰：《冷雨夜》 – 分數：75分
第4回合分組合唱：《揮著翅膀的女孩》/《Proud of you》（拍檔：劉曉昆）- 分數：86分
第5回合勁歌悲歌對決：《Glimpse of us》- 分數：90分
第6回合24強分組對決：《Hello》- 分數：88分
《中年好聲音3》20強歌手名單｜李金凱
年齡：38歲
職業：網路主播
歌唱風格：李金凱的聲音渾厚，擅長演唱經典老歌和抒情歌曲，情感表達真摯。
演出歌曲：第1回合：《一生中最愛》 – 分數：5燈晉級
第2回合：《給自己的歌》 – 分數：5燈晉級
第3回合團戰：《大熱》 – 分數：81分
第4回合分組合唱：《1874》（拍檔：善玥澄）- 分數：84分
第5回合勁歌悲歌對決：《那些感動過人的歌》- 分數：92分
第6回合24強分組對決：《當年情》- 分數：94分
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《中年好聲音3》20強歌手名單｜李創偉
年齡：39歲
職業：音樂教師
歌唱風格：擅長抒情歌曲，聲音溫暖且富有感染力。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜ 劉曉昆
年齡：37歲
職業：自由職業者
歌唱風格：擅長搖滾和流行歌曲，舞台表現力強。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜ 羅逸軒
年齡：36歲
職業：IT工程師
歌唱風格：擅長R&B和流行歌曲，聲音柔和且富有節奏感。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜張與辰
年齡：39歲
職業：音樂製作人
歌唱風格：擅長流行和爵士風格，聲音細膩且富有層次感。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜陸東成
年齡：47歲
職業：商人
歌唱風格：擅長經典老歌，聲音渾厚且富有情感。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜善玥澄
年齡：35歲
職業：護士
歌唱風格：擅長抒情和民謠歌曲，聲音清澈且富有感染力。
演出歌曲：第1回合：《如果沒有你》 – 分數：3燈晉級
第2回合：《我真的受傷了》 – 分數：4燈晉級
第3回合團戰：《大熱》 – 分數：81分
第4回合分組合唱：《1874》（拍檔：善玥澄）- 分數：84分
第5回合勁歌悲歌對決：《Revolution》- 分數：80分
第6回合24強分組對決：《愛》- 分數：91分
《中年好聲音3》20強歌手名單｜陳嘉琦
年齡：40歲
職業：家庭主婦
歌唱風格：擅長流行和經典歌曲，聲音甜美且富有情感。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
《中年好聲音3》20強歌手名單｜王鄭浚仁
年齡：38歲
職業：健身教練
歌唱風格：擅長搖滾和流行歌曲，聲音有力且富有爆發力。
演出歌曲：第1回合：《同花順》 – 分數：5燈晉級
第2回合：《落葉歸根》 – 分數：3燈晉級
第3回合團戰：《我的歌聲裡》 – 分數：91分
第4回合分組合唱：《我不會唱歌》（拍檔：趙浚承）- 分數：90分
第5回合勁歌悲歌對決：《Unfaithful》- 分數：82分
第6回合24強分組對決：《飛機場的10點半》- 分數：92分
《中年好聲音3》20強歌手名單｜陳芷盈
年齡：38歲
職業：教師
歌唱風格：擅長抒情和流行歌曲，聲音柔和且富有情感。
演出歌曲：第1回合：
第2回合：
第3回合團戰：
第4回合分組合唱：
第5回合勁歌悲歌對決：
第6回合24強分組對決：
中年好聲音3｜陳芷盈《領悟》奪本季首個最高分
以上是《中年好聲音3》部分選手的介紹及演出表現，每位選手都展現了獨特的歌唱風格和舞台魅力，期待他們在接下來的比賽中有更精彩的表現！