《中年好聲音3》20強MV今晚正式首播 全新歌曲獲讚製作遠比上一季認真！
《中年好聲音3》20強MV全新作曲《發亮》製作比《中年好聲音2》更認真！
《發亮》由張家誠作曲和監製，製作認真，20強選手，包括已公布的頭10強趙浚承、阮慧珊、占士丁丁、陳溢光、曹越、何平秋、任永健、李金凱、劉洋及侯靜伊，齊集珠海進行了為期3天的拍攝；整個製作團隊，包括台前及幕後，每天由早上五時拍攝至晚上八時，傾盡全力令20強在《中年3》舞台上繼續以最佳姿態發光發亮。
華麗歐洲復古風舞會背景 20強選手戴宮庭面具出場增添神秘感
《發亮》創作背景為「蛻變」，20強選手在一個注滿歐洲復古風格的舞會中載歌載舞，為了突顯眾人如何由無人認識、未被看見的唱歌愛好者，搖身一變成為發光發亮的舞台追夢者，眾人先戴上宮庭面具出場，畫面華麗之餘，亦令事件倍添神秘感。之後，
《中年好聲音3》20強MV｜劉洋首度唱廣東話引關注
今次主題曲由張家誠作曲和監製，入圍20強的選手當中有不少不算熟悉廣東歌 ，劉洋有機會首度以廣東話獻唱！值得留意的是MV中除去面具的20強選手分別以個人及組合姿態，輪流在佈滿咪高峰的站台上盡情高歌，配以坐在一個Cyber味十足的寶座上大擺Chok甫、以及熱烈地跳唱的鏡頭，充分展現了20強選手的多元性及可塑性。據知為了令拍攝過程更順利，20強選手事前足足花了2日時間排舞，相當認真。
回顧《中年好聲音2》14強合唱《隆重登場》MV出爐 粉絲又唔滿意撰文數5宗罪
去年3月初《中年好聲音2》賽程進入倒數階段，一班中二生齊集為屬於佢哋嘅團歌錄音，歌曲由評審張佳添做監製，添Sir改編咗容祖兒《隆重登場》，歌曲仲運去英國做後期製作，誠意十足，但係估唔到一直有支持《中年好聲音2》嘅觀眾又表示唔滿意，仲用第一季《中年好聲音》的做比較《我們的名字》⋯⋯
《 中年好聲音 2 》 團歌 MV 5 宗罪
1. 中一生團歌更有誠意、有專屬歌曲《我們的名字》
《中年好聲音》第一季在比賽中段已推出專屬歌曲 《我們的名字》，由26強參賽者合唱，節目中段已開始播放，非常入腦，每位歌手的段落都有個人發揮，MV更搭建舞台，與《中2》改編容祖兒《隆重登場》有明顯差距。
來吧唱吧唱吧唱吧跳吧跳吧 不理他眼光 也不怕聲會沙
《我們的名字》作曲編曲監製都係音樂人張家誠操刀，填詞張家誠及陳薔天，不過張家誠曾於《中2》18強比賽中因為批評劉可「諗多咗」而被觀眾狂鬧，成為眾矢之的。
2. 中二生演唱聲音不協調
Fans認為歌詞與旋律編排不恰當，「成首歌聽起嚟好突兀，男女聲好唔協調」。
3. MV製作慳成本 只在古裝街取景
相對去年第一季出動26強參賽在片廠拍攝，古裝街與歌曲主題不搭調，似乎只係倉促成事的感覺。
4. 一鏡到尾反而突顯訓練不足？
雖然官方宣傳「一鏡到尾」拍攝好有心思，而且一NG就要重頭再拍，似乎一啲都唔容易，但係該名Fans就認為連「鏡頭未能展現參賽者的魅力、顯示訓練不足」。
5.「消費」淘汰選手 利用劉可知名道心態低劣
撰文觀眾認為 MV中劉可等14名參與者，利用劉可的知名度，卻在比賽期間淘汰他，反而突顯了評判不公正、伎倆低劣。
《 中年好聲音2- 粉絲討論區》Fans 投訴全文：
「如果我係監製一定唔收貨，中一生都叫做有首《我們的名字》，中二生咁遲先出歌仲只不過係翻唱，成首歌聽起嚟好突兀，男女聲好唔協調。連邊個唱邊句都安排得好求其，個 MV 慳錢慳到一個地步，一個鏡頭過中學生都拍到喇，睇得出中二生訓練時間好短，全部人一齊唱啲動作都唔係好夾，幕後製作明顯比中一馬虎了事。
另外呢個 MV 係 14 強一齊拍，即係啱啱好有埋劉可，大台咁唔鍾意劉可一早淘汰佢，但又要利用佢嘅人氣拉埋佢助陣，呢啲伎倆真係好 cheap，劉可咁早出局好可能就係因為唔聽話，諗起尋晚嗰集評判講完黃劍文，當時劍文口中似乎有意想講嘢，點知成班人叫佢「聽話喇」，我聽完真係火都嚟，果然係一班唔識尊重人嘅垃圾評判
人哋聽完評語就乜都唔講得？
呢啲叫聽話？呢啲叫壓制言論自由，同埋音樂世界人人都有唔同感受，憑咩要人聽話呀？呢啲家長式嘅思想一定要杜絕，否則香港樂壇都好難會有將來。」
MV首播半日 點擊突破5萬
網友回應，反應兩極：
「其實點解無左第15名嘅朱博文？自從佢畢業中二後好似消失左，其實朱仔都幾好吖.」
「有job俾牛可做唔好咩？你哋牛粉唔係成日想增加佢人氣㗎咩！依加又話TVB利用佢，其實牛可而家多人識佢都係TVB畀佢㗎，佢應該多謝TVB, 而唔係樓主你所講嘅利用，如果TVB真係利用佢就應該擺佢响C位，同埋佢响MV入面出鏡率唔多㗎！」
「整體唱功和號召力都唔夠中一好、中二開演唱會都未必開到三場？」
「直頭唔吸引呀！重點係，竟然唔作過首主題曲！仲要講到係張佳添監製！」
「直頭唔吸引呀！重點係，竟然唔作過首主題曲！仲要講到係張佳添監製！」
「呢條片拍得好求L期，大台只顧揾錢，話之你死，都到尾聲嘞，在片場街邊拍一下就交貨。真X街！」
「見到喺民初街拍就知慳皮到極，外境都費事出，要outdoor廠境搵個最快有期嘅即拍囉！」
官方說法：MV充滿難度、 添SIR監製要求嚴謹
雖然《中年好聲音2》已經篩剩8強，但係為了聲勢和紀念一班歌手的緣份，今次MV被淘汰嘅選手包括劉可、鄭梓浩、林若盈等有參與錄音。 大家平時企喺台上聽添SIR嘅評語就聽得多，但一齊錄歌嘅感覺就好唔同，雖然添SIR對佢哋要求好嚴謹，不過劉可一聽到歌曲覺得好提神，令佢哋自然律動起來。廣東話咬字一般般嘅王玥為咗呢首團歌更努力學習發音，幸好得到大家嘅幫助，令佢冇鬧出太多笑話。而黃劍文本身認識添Sir好耐，一齊錄歌都係第一次。安雅希平日有留意添Sir喺網上介紹點樣運氣同運用聲線唱歌，能夠真正合作感到好榮幸。
一班中二生比賽進入直路，位位嘅唱功高水準，近幾集不停有超過90分嘅舞台誕生，除咗觀眾大讚之餘，連添SIR都話今屆參加者真係好叻，忍唔住拍片同網民分享當中值得欣賞嘅細節，高度讚揚一班中二生。 而呢首團歌MV充滿難度，以一鏡到底方式拍攝，對演戲經驗唔多嘅中二生來講的確係個大挑戰，加上仲要排舞同走位，不過難得有首屬於中二生嘅團歌MV，即使幾辛苦佢哋都冇投訴，拍攝前每位用心聆聽排舞老師指導，正式埋位時，連一向被指盤骨鎖死嘅譚輝智都有唔錯表現。辛苦過後一班中二生齊齊睇番大家嘅演出時，個個都好興奮嘩嘩聲，似乎對自己嘅表現幾滿意喎﹗