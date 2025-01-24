中年好聲音3｜劉洋澎湃唱「神級悲歌」被指用力過猛 仍獲黃凱芹畀滿分

中年好聲音3｜《中年好聲音3》逢周日晚8點翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有本輪嘉賓評審黃凱芹及陳奐仁。節目開首，主持婉婉宣布《中年3》20強選手，將獲得度身訂造歌曲及拍攝MV機會，贏得全場掌聲。